Лідери БРІКС - Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР - повинні провести саміт 22-24 серпня в Йоганнесбурзі.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що глави держав БРІКС обговорять вторгнення Росії в Україну на саміті блоку п'яти країн в наступному місяці, оскільки Південна Африка просуває континентальну ініціативу щодо припинення війни.

"Коли ми зустрінемося, ми обговоримо різні кризи, які відбуваються в усьому світі. Ми також обговоримо кризу в Європі між Росією і Україною", - сказав Рамафоса на зустрічі представників правлячої партії в Йоганнесбурзі, пише Bloomberg.

У четвер Рамафоса провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити зусилля африканських лідерів щодо сприяння припиненню бойових дій. Південноафриканський лідер і глави трьох інших африканських держав представили свій план з 10 пунктів Зеленському і російському лідеру Володимиру Путіну минулого місяця.

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Переговори між Рамафосою і Зеленським були зосереджені на плані і "зокрема, на звільненні дітей, яких потрібно повернути в свою країну і до своїх батьків",- сказав Рамафоса на діалозі по БРІКС, організованому правлячою партією в Йоганнесбурзі.

Лідери БРІКС - Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР - повинні провести саміт 22-24 серпня в Йоганнесбурзі. Блок, сформований у 2009 році, прагнув завоювати більший вплив у світі, щоб збалансувати домінування США та їх традиційних союзників у багатосторонніх фінансових установах, таких як Світовий банк та Міжнародний валютний фонд.

Можливість візиту Путіна в ПАР - деталі

Ключове питання, яке стоїть перед Преторією перед самітом, полягає в тому, чи буде Путін особисто присутній на ньому. Як країна, що підписала Римський статут, що засновує Міжнародний кримінальний суд, влада Південної Африки була б зобов'язана заарештувати російського лідера на підставі ордера на арешт, виданого проти нього трибуналом у березні за військові злочини, пов'язані з викраденням дітей з України.

Росія відмовила Рамафосі в проханні про те, щоб їх делегацію очолив міністр закордонних справ Сергій Лавров замість Путіна. За його словами, Індія і Бразилія відкинули другий варіант перенесення саміту в Китай, в той час як проти пропозиції провести захід віртуально виступили всі чотири країни.

За словами Машатіле, "обговорення з Путіним тривають" з приводу його присутності. "Ми розуміємо, що пов'язані Римським статутом, але ми не можемо когось запросити, а потім заарештувати. Ви можете зрозуміти нашу дилему. Ми були б щасливі, якби він не приїхав".

Перспектива візиту Путіна до Південної Африки посилила побоювання інвесторів з приводу того, що тісні зв'язки країни з Москвою загрожують її відносинам з деякими з її найбільших торгових партнерів, включаючи США.