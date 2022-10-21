У американської розвідки є дані, що в анексованому Росією Криму іранські фахівці вчать російських військових управляти бойовими безпілотниками.

Влада США стверджує, що Іран відправив своїх експертів в анексований Росією Крим для навчання російських військових і обслуговування дронів-камікадзе, які росіяни використовують для атак на Україну.

У американської розвідки дійсно є інформація, що в анексованому Росією Криму знаходяться іранські фахівці, які вчать російських військових управляти бойовими безпілотниками, а також інженерний персонал з Ірану для обслуговування цих дронів, підтвердив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає Бі-бі-сі.

Скільки їх там, він сказати не зміг. За його словами, безпосередньо в бойових умовах "Шахедами" керують все ж росіяни.

Відео дня

"Тегеран тепер безпосередньо бере участь: на місці і шляхом поставок озброєнь, які б'ють по мирному населенню і цивільній інфраструктурі в Україні. Сполучені Штати задіють всі засоби для розкриття і зриву поставок Іраном цих боєприпасів проти українського народу. Ми будемо активно застосовувати всі американські санкції, спрямовані проти як російської, так і іранської торгівлі зброєю", - заявив Кірбі.

Атаки дронів-камікадзе

17 жовтня російські війська запустили десятки дронів-камікадзе, в тому числі по об'єктах критичної цивільної інфраструктури України. Українська влада заявила, що в результаті останньої хвилі ударів було зруйновано близько 30% електростанцій, тому на цьому тижні в країні почалися планові відключення електрики.

Іранські дрони-камікадзе

"Шахеди" летять за заздалегідь побудованим маршрутом. Це дешеві дрони, оснащені двигунами китайського виробництва - і за їхній характерний шум їх називають "мопедами". Зараз українці шукають способи боротьби з цими безпілотниками.

Санкції проти Ірану за поставки Росії дронів-камікадзе

Напередодні комісія Європейської Ради в рекордно короткі терміни погодила і затвердила пакет санкції щодо Ірану за поставки Росії дронів.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг говорив, що в Альянсі також немає сумнівів у причетності Ірану до поставок. Хоча Москва і Тегеран наполягають, що використовувані Росією дрони не були вироблені в Ірані, свідчень зворотного з'являється все більше.

"Звинувачення на адресу Тегерана щодо постачання безпілотників Москві є набором нічим не обґрунтованих умовиводів", - сказала напередодні офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Однак того ж дня член Громадської ради при Міноборони Росії, директор Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов став зіркою соцмереж, випадково проговорившись про іранські безпілотники. "Сильно човен розгойдувати не будемо. Тому я дуже вас прошу сильно на цих іранських [дронах] ... тому що це класика історії: жопа є, а слова немає. Ми всі знаємо, що вони іранські, але влада не визнає", - сказав Пухов журналістам РБК ТБ, не знаючи, що вже знаходиться в ефірі.

Наступного дня після ефіру Пухов сказав виданню "Підйом", що такого епізоду не пам'ятає. "Напевно, було, а, можливо, не було. Не пам'ятаю, на жаль. Давно була справа. Після ковіду погано з мозком", - цитує його видання.

Джерела серед іранських чиновників і дипломатів на цьому тижні не тільки підтвердили агентству Рейтер поставки дронів Росії, але і повідомили про підготовку постачання нової партії безпілотників і ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: