Речник Повітряних сил ЗСУ вважає очевидним, що іранські інструктори присутні, зокрема, в окупованому Росією Криму.

Іран сів у "руский воєнний корабль" та буде з ним плисти у заданому напрямку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що в окупований Росією Крим прибули іранські інструктори для навчання російських загарбників.

"Повітряні сили... більше дивляться на радари і бачать цілі, повітряні цілі... А іранських інструкторів в Криму чи то в Херсоні, чи то на білоруському напрямку бачить наша розвідка, розвідка західних країн", - сказав він.

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Ігнат вважає очевидним, що іранські інструктори там є. Вони навчають росіян, а можливо й навіть беруть участь у бойових діях.

"Цю позицію Ірану вже оцінено вищим керівництвом держави... Тому що Іран сів у "рускій воєнний корабль" і таким чином буде разом із ним плисти у заданому напрямку", - зазначив речник командування ПС.

Іран та його дрони: як країна допомогла РФ воювати проти України

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року Росія закупила в Ірану велику партію бойових дронів Shahed-136 та Mohajer-6. За різними оцінками, їхня кількість може досягати до декількох тисяч одиниць.

Своєю чергою в Росії заперечують, що її армія застосовує іранські БПЛА під час атак на українські об’єкти, а в Ірані заявили, що не продавали РФ безпілотники.

З 13 вересня до 20 жовтня Сили оборони знищили 223 дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, які російські війська запускали по території України.

17 жовтня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що минулого тижня російська армія мала 300 іранських дронів-камікадзе, загалом контракт передбачає передачу росіянам 2,4 тис. таких безпілотників.

20 жовтня ЄС та Велика Британія запровадили санкції проти трьох іранських громадян і однієї компанії через постачання дронів у Російську Федерацію.

Того ж дня речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що США продовжать вживати заходів з метою перешкоджання Ірану експортувати в Росію бойові безпілотники. Також він додав, що розповсюдження Іраном БПЛА є загрозою, що виходить далеко за межі України.

21 жовтня Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо постачання в Росію іранських дронів "Shahed-136" і "Mohajer-6", а також балістичних ракет малої дальності "Fateh-110" та "Zolfaghar".

За матеріалами слідства, є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади й оборонно-промислового комплексу умисно допомагають РФ у війні проти України. Зазначається, що метою розслідування є поіменне встановлення причетних осіб, способу та маршрутів перевезення цих озброєнь і подальше притягнення винних до відповідальності.

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