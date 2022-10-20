Чиновник говорив, не знаючи, що йому вже увімкнули мікрофон.

Член громадської ради при Міноборони Росії Руслан Пухов обмовився, що дрони, якими окупанти тероризують Україну - з Ірану.

Пухов обмовився під час телеефіру на російському телебаченні.

"Човен розгойдувати не будемо, тому я прошу вас сильно на цих іранських... тому що це класика історій - дупа є, а слова немає, так? Ми всі знаємо, що вони іранські, але влада не визнає", - заявив представник Міноборони країни-агресора.

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Пізніше чиновник почав викручуватися і навіть хотів відмовитися від своїх слів:

"Не пам'ятаю, щоб таке говорив, напевно, це якась постановка. Напевно, було, а можливо, не було. Не пам'ятаю, на жаль. Давно було діло. Після ковіду погано з мозком", - сказав Пухов для "Підйому".

Іранські дрони-камікадзе: що відомо

У липні цього року Росія закупила в Ірану велику партію дронів. За різними оцінками кількість може сягати до декількох тисяч одиниць техніки.

Росія заперечує, що її армія використовували іранські безпілотники для нападу на Україну. МЗС Ірану відкинуло звинувачення і стоїть на позиції, що "вони нічого нікому не продавали". Також іранська сторона шкодує, що в них погіршилися дипломатичні стосунки з Україною.

МЗС України заявило, що Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною.

Рада Європейського союзу затвердила запровадження санкцій проти Ірану через постачання дронів-камікадзе рашистам.