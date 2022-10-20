Зокрема, під санкції потрапила компанія Shahed Aviation Industries, відповідальна за розвиток і розробку іранських дронів-камікадзе.

У Європейському Союзі офіційно оприлюднили імена іранських громадян і компанії, які потрапили під санкції за постачання дронів в Російську Федерацію.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

Зокрема, до списку обмежувальних заходів додали трьох іранських фізичних і одну юридичну особу у зв'язку з підривом або загрозою територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Відповідне рішення ухвалене з огляду на роль Ірану у розвитку і доставці безпілотних літальних апаратів, які застосовуються Росією у війні проти України.

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"Сьогоднішнє рішення - це сигнал налаштованості Євросоюзу реагувати швидко і рішуче на дії Ірану у підтримці російської агресії проти України. ЄС засуджує доставку іранських дронів у Росію і їхнє смертельне розгортання у агресивній війні проти України. ЄС продовжить реагувати на усі дії з підтримки російської агресії", - йдеться у заяві.

Санкції передбачають замороження активів. Також громадянам і компаніям з ЄС заборонено надавати фінансові засоби фізичним і юридичним особам Ірану, які потрапили під санкції. Фізичним особам ще забороняється здійснювати подорожі в країни-члени ЄС.

При цьому, Рада ЄС заявляє про намір запровадити обмежувальні заходи проти ще двох осіб і двох компаній на тих же підставах.

Як сказано в Офіційному журналі ЄС, санкції запроваджено проти трьох громадян Ірану - начальника генерального штабу збройних сил Ірану Мохаммада Хоссейна Багері, начальника відділу постачання, досліджень та промислових питань в міністерстві оборони і збройних сил Ірану Саєда Ходжатолли Курейші і бригадного генерала, командувача в Корпусі вартових Ісламської революції Саїда Агаджані, причетного до програми розвитку іранських безпілотників.

Також під санкції потрапила компанія Shahed Aviation Industries, відповідальна за розвиток і розробку іранських дронів-камікадзе.

Іранські дрони-камікадзе: що відомо

У липні цього року Росія закупила в Ірану велику партію дронів. За різними оцінками кількість може сягати до декількох тисяч одиниць техніки.

Росія заперечує, що її армія застосовує іранські БПЛА для нападу на Україну. МЗС Ірану відкинуло звинувачення і стоїть на позиції, що "вони нічого нікому не продавали". Водночас російський чиновник епічно проговорився, що рашисти купляють дрони в Ірану.

З 13 вересня по 20 жовтня Сили оборони України знищили 223 дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136. Перше збиття безпілотника відбулося у місті Куп’янську Харківської області.