Українські біженці в Румунії отримали певну фінансову підтримку в лютому, але це були виплати з кінця 2023 року.

У 2024 році влада Румунії не виділяла жодної фінансової допомоги українським біженцям, пише Euractiv з посиланням на Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій Румунії (IGSU).

Зазначається, що українські біженці, які шукають притулку в Румунії, отримали певну фінансову підтримку в лютому, але це були виплати з кінця 2023 року,.

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Щодо витрат за січень і лютий 2024 року IGSU повідомила румунським ЗМІ, що "були вжиті кроки з вищими структурами для виділення необхідних коштів після отримання запитів від органів місцевого державного управління", однак наразі не можна оцінити, коли будуть отримані запитані суми.

Як зазначає Euractiv, допомога українським біженцям також була затримана минулого року через дефіцит бюджету, що призвело до протестів кількох десятків українських біженців перед Міністерством фінансів у листопаді 2023 року.

З травня 2023 року уряд зменшив допомогу до 750 леїв (150 євро) на місяць для окремих осіб і 2000 леїв (402 євро) на місяць для сімей, з додатковими 600 леями (120 євро) на особу на витрати на харчування. Дорослі мали бути зареєстровані в окружних агентствах зайнятості, муніципалітеті Бухареста або працевлаштовані в Румунії, а діти мали бути зараховані до школи, щоб отримати право на допомогу.

За останніми даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на лютий 2024 року в Румунії перебувало понад 78 тисяч українців. На рівні ЄС Румунія посідає восьме місце за кількістю українських біженців.

Українські біженці у Європі

Польський уряд запланував низку змін для біженців з України.Тепер усі особи, які мають тимчасовий захист, зможуть змінити його на дозвіл тимчасового проживання.

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