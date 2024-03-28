Терміни продовжили до кінця вересня цього року.

Будапештський транспортний центр (BKK) оголосив про продовження безкоштовного проїзду для біженців з України у громадському транспорті до 30 вересня 2024 року, повідомляє проект SchengenVisaInfo.

Зазначається, що такий крок дозволяє біженцям і надалі мати доступ до транспортних послуг, просто пред’явивши дійсний український проїзний документ для посвідчення особи. Проте з 1 квітня 2024 року ця безкоштовна послуга більше не поширюватиметься на місцеві автобуси та HÉV у Будапешті.

Скористатися послугою можуть біженці, якщо вони мають офіційний проїзний документ України (український паспорт, українське посвідчення особи, українська посвідка на проживання, студентський квиток або будь-який інший документ).

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Як пояснює відомство, документи, що дають право на безкоштовний проїзд, залишаються дійсними на рейсах BKK за винятком окремих випадків.

Запровадження безкоштовного транспорту для біженців з України вперше було запущено 4 березня 2022 року. Потім рішення продовжували до кінця березня 2023 року.

Українські біженці

Протягом двох років від початку повномасштабного вторгнення Росії понад 14 мільйонів українців – а це майже третина населення країни – були вимушені залишити свої домівки. Ще понад 6,5 мільйона з них нині мешкають за межами країни як біженці.

Через війну в українському суспільстві з’явилися нові виміри соціальної диференціації. Зокрема, українці негативно ставляться до співвітчизників, які виїхали за кордон, особливо чоловіків.

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