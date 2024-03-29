Усі особи, які мають тимчасовий захист, зможуть змінити його на дозвіл тимчасового проживання.

Польський уряд запланував низку змін для біженців з України. Зокрема, хоча спростити систему отримання дозволів на тимчасове проживання для українців. Про ці зміни розповів міністр Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мачєй Дущик, пише naszwybir.pl.

"Ми підготували систему, яка дозволить усім особам з PESEL UKR, отримати дозвіл на тимчасове проживання. Незалежно від того, працюють вони чи не працюють, пенсіонери вони чи студенти, дитина до 6 років чи старше 6 років. Це буде автоматична система, яка за допомогою одного положення змінить статус тимчасового захисту на статус тимчасового проживання", – зазначив чиновник.

Проте буде можливість вибору: чи особа хоче залишитися під тимчасовим захистом PESEL UKR, чи хоче отримати дозвіл на тимчасове проживання. Для українців буде створена окрема система отримання дозволів на тимчасове проживання, які не будуть видаватися воєводськими управліннями "де є великі черги", а окремими органами, що має сприяти швидкій видачі дозволів.

Відео дня

Такі особи повинні будуть з 1 липня 2024 року до 30 вересня 2025 року реєструватися на новоствореному електронному порталі та відвідувати управління міст, щоб оформити там необхідні документи. Надалі вони будуть перевірятися Агентство внутрішньої безпеки, Прикордонною службою та поліцією. Перші дозволи на тимчасове перебування видаватимуться з 2025 року і будуть дійсними 3 роки.

"Статус людини юридично зміниться лише тоді, коли вона особисто прийде і забере дозвіл на тимчасове проживання. До цього моменту вона перебуватиме під тимчасовим захистом", – наголосив Дущик.

Тимчасовий захист для українців у Польщі триватиме, доки це буде можливо на основі регламентів ЄС.

Наразі вказані питання врегульовані до 30 червня 2024 року. Міністерство розробило план змін до спецзакону, які мають змінити механізм.

Українці за кордоном

Будапештський транспортний центр (BKK) оголосив про продовження безкоштовного проїзду для біженців з України у громадському транспорті до 30 вересня 2024 року.

Українські біженці неохоче їдуть до Франції. За останніми оцінками територія Євросоюзу стала тимчасовим домом для 4,3 мільйона українських біженців після повномасштабного вторгнення Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: