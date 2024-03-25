Франція знаходиться досить далеко від України, її фінансова підтримка "суттєво нижча", ніж та, яку надає Німеччина, і в країні немає великої української громади.

За останніми оцінками територія Євросоюзу стала тимчасовим домом для 4,3 мільйона українських біженців після повномасштабного вторгнення Росії. Однак кількість українців у різних європейських країнах значно відрізняється, і у цьому відношенні Франція значно відстає від решти Європейського Союзу, пише Politico.

Так, у січні Франція повідомляла лише про 64 тисячі 720 біженців з України під тимчасовим захистом, в той час як Німеччина прийняла понад 1,2 мільйона біженців, а Польща - майже 1 мільйон. І дані ще більш вражаючі, якщо порівняти їх з населенням країн: Польща, Прибалтика, Чехія, Словаччина та Болгарія приймають понад 25 біженців на 1000 громадян, в той час як Франція, навпаки, приймає менше ніж 1 жителя на 1000 громадян.

Частково це пояснюється недоліками підрахунку - неповнолітні зазвичай можуть перебувати у Франції без дозволу, тому їх рідко включають у статистику тимчасового захисту. Мова також відіграє важливу роль, адже значна кількість біженців віддає перевагу слов’яномовним країнам.

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Але окрім мови, причиною малої кількості біженців у Франції можуть бути такі фактори, як географічна близькість до України, фінансова підтримка біженців і заздалегідь створена мережа громад, і Франція просто не відповідає жодній із цих трьох вимог, зазначають опитані Politico аналітики.

Так, пише видання, Франція знаходиться "досить далеко", її фінансова підтримка "суттєво нижча", ніж та, яку надає Німеччина, і, насамперед, у країні немає великої української громади. Правозахисні групи також вказують на мовні перешкоди та значну бюрократію у країні.

"Люди, які втікають з України, мали проблеми з доступом до інформації про процедуру подання заявки на тимчасовий захист, соціальні виплати та житлові програми, а також можливості навчання та працевлаштування у Франції", - розповідають правозахисники, зазначаючи, що вимоги щодо продовження дозволу на тимчасовий захист додали "нову перешкоду".

Біженці зазначають, що Франція - країна паперової тяганини, і щоб подолати бюрократичні перешкоди, варто в основному покладатися на групи та асоціації у Facebook, які пропонують інформацію та допомогу з переїздом.

"Якщо в інших країнах, наприклад у Німеччині, підтримку організовують переважно на державному рівні, то у Франції до прийому українців залучили асоціації та місцевих жителів", - зазначає Politico.

Однак проблема не тільки у Франції, а й у самому факті "тимчасовості захисту від ЄС. Багато українців переживають про те, що буде після закінчення терміну дії тимчасового захисту в березні 2025 року, і це впливає на рішення про зарахування дітей до школи або вивчення мови, зазначає видання.

Скільки українських біженців у Європі

У країнах Євросоюзу станом на 31 січня 2024 року під тимчасовим захистом залишається 4,3 мільйона українців.

Так, за даними Євростату, основними країнами ЄС, які приймали українців, були Німеччина (1 270 150 осіб; 29,5% від загальної кількості ЄС), Польща (951 560; 22,1%) і Чехія (381 190; 8,9%).

При цьому порівняно з кінцем грудня 2023 року найбільше українців приїхало до Німеччини (+18 905; +1,5%), Чехії (+8 155; +2,2%) та Іспанії (+2 830; + 1,5%). Водночас є декілька країн, з яких українські біженці масово виїжджають. Кількість громадян України значно зменшилася в Італії (-18 125 осіб; -11,2%), Польщі (-3 235; -0,3%), Естонії (-225; -0,6%), Франції (-205; - 0,3%) та Люксембург (-10; -0,2%).

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