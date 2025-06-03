Ці дрони здатні вражають російські БПЛА в повітрі, не залучаючи авіацію та наземні засоби ППО.

Україна активно розробляє нове покоління безпілотників-перехоплювачів, здатних виявляти й збивати інші дрони. Це відповідь на зростання російських атак БПЛА, зокрема іранських Shahed, які дедалі частіше обстрілюють українські міста далеко від фронту, пише Bloomberg.

Нещодавній обмін ударами між сторонами підтвердив масштаб ескалації: українські безпілотники пошкодили кілька стратегічних авіабаз на території РФ, включно з об'єктами у Східному Сибіру. У відповідь Росія здійснила одну з найбільших за останній час комбінованих атак дронів і ракет на Київ.

Україна відповідає не лише контрударами, а й технологіями. "У нас тепер є літаки, щоб збивати дрони", – заявив президент Володимир Зеленський. "Ми також рухаємося в напрямку використання дронів-перехоплювачів".

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Олександр Камишин, радник міністра стратегічних галузей промисловості, підтвердив нарощення виробництва спеціальних дронів, здатних збивати Shahed поблизу Києва. За його словами, наразі три українські компанії виробляють такі "пташки" вартістю близько $5000, а деякі моделі – лише $300.

Нові перехоплювачі використовують різні стратегії – від підриву поблизу цілі до прямого зіткнення. Латвійська Origin Robotics уже надсилає до України свої дрони, які вибухають поруч із ворожими БПЛА. Генеральний директор Origin Агріс Кіпурс пояснив:

"Як тільки боєголовка наближається достатньо близько до цілі, вона детонує, і ціль уражається осколками".

Ключовий елемент цієї війни

Проблема в тому, що зростання атак з боку Росії виснажує українську ППО. З лютого, коли президент США Дональд Трамп закликав до припинення бойових дій, кількість атак безпілотників зросла, а кількість жертв серед цивільного населення – зросла ще більше.

FPV-дрони стали ключовим інструментом цієї війни. Вони вже змінили тактику на полі бою, змушуючи українських і російських солдатів триматися подалі від техніки й уникати скупчень. Тепер їх використовують і для боротьби з іншими БПЛА.

Skyfall, один із найбільших виробників дронів в Україні, адаптує свої FPV для боротьби з повітряними цілями. Їхній дрон Shrike, вартістю від $300 до $500, може цілитися в розвідувальні та ударні дрони, хоча й не дістає до висоти польоту Shahed.

"Ми зосереджені на перехопленні дронів-камікадзе та дронів-бомбардувальників", – пояснив Карл Ларсон, керівник Defense Tech for Ukraine. Він підкреслює: Україні потрібні "недорогі та масштабовані рішення", а не "модні та дорогі системи" західного виробництва.

На сьогодні, за словами експертів, дрони-перехоплювачі ще не можуть повністю замінити ППО, однак це крок до зниження залежності від дорогих систем типу Patriot. Альтернатива – низькотехнологічні засоби, як-от кулемети на пікапах або обмежене використання F-16.

Війна дронів - останні новини

Війна в Україні стала першою великомасштабною війною, де дрони використовуються системно і масово обома сторонами. Україна і Росія застосовують дрони для розвідки, ударів по техніці, артилерійської корекції та атак у глибокому тилу.

Особливо активно використовуються дрони-камікадзе (типу Shahed), FPV-дрони та розвідувальні БПЛА. Україна наростила власне виробництво, зокрема завдяки підтримці західних партнерів, і зараз створює дрони-перехоплювачі, здатні збивати ворожі БПЛА.

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