Загалом буде передано близько сотні плавзасобів різних типів.

Нідерланди, які нещодавно передали Україні партію винищувачів, виділяють новий пакет військової допомоги на загальну суму в 400 млн євро. Пакет зокрема включає військові кораблі, катери та морські безпілотники. Як пише "Європейська правда", про це перед початком засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

"На сьогоднішню Контактну групу я оголошую про новий пакет підтримки (України) у розмірі 400 мільйонів євро у сфері морської безпеки. Він включатиме понад 100 кораблів, патрульних катерів, транспортних катерів, перехоплювачів, кораблів спеціальних операцій. Тобто широкий спектр з понад 100 суден", – повідомив міністр.

За його словами, у цьому пакеті Україна також отримає понад 50 морських дронів, а також інші системи озброєння, військові матеріали. Частина пакету – це фінансування програм навчання українських спеціалістів.

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"Це повний пакет для посилення морської безпеки України. Це дуже важливо, тому що ми бачимо, що російські загрози, як у Чорному морі, так і навколо Херсона, зростають. Для України дуже важливо захистити себе від цього", – наголосив Брекельманс.

Західна військова допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Україна отримали дозвіл на підключення до цифрової платформи обміну оперативними військовими даними, якою користуються країни НАТО. Зокрема до системи можуть під’єднатися українські винищувачі західного виробництва F-16 та Mirage 2000, а також системи ППО Patriot.

Також ми розповідали, що Німеччина має намір фінансувати виробництво далекобійної зброї безпосередньо в Україні, зокрема дронів.

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