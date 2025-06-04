Сім країн сьогодні оголосили про нові внески на підтримку оборони України.

Міжнародні партнери України зобов'язалися цього року виділити на безпекову допомогу більше коштів, аніж було виділено у попередні роки повномасштабної війни Росії проти України. Про це міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у Telegram за підсумками 28-го засідання Контактної групи з питань оборони України (форматі "Рамштайн").

Умєров наголосив, що сьогоднішнє засідання стало черговим підтвердженням, що партнери залишаються надійними та рішучими в підтримці України.

"Маємо значні результати - у 2025 році безпекова допомога перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни", - наголосив Умєров.

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Зокрема, він уточнив, що за підсумками зустрічі партнери України оголосили про нові пакети допомоги та важливі кроки підтримки.

По-перше, Велика Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів - 350 млн фунтів, що дозволить передати Україні 100 тис дронів у 2025 році. Міністр оборони відзначив:

"Загалом, у 2025 році британська військова підтримка становить 4,5 млрд фунтів, з яких 247 млн фунтів буде спрямовано на підготовку Збройних Сил України".

По-друге, Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 млрд євро, а Бундестаг уже затвердив це рішення. Зокрема, до пакета входить фінансування далекобійного озброєння, яке буде вироблятися в Україні, а також - передача систем ППО, зброї та боєприпасів.

По-третє, Нідерланди надають пакет допомоги вартістю 400 млн євро.

"До нього входять протимінний корабель, катери та морські дрони", - повідомив Умєров.

По-четверте, Бельгія оголосила довгострокову ініціативу: щорічна допомога Україні в розмірі 1 млрд євро до 2029 року. Також відбудеться передача протимінного корабля.

По-п'яте, Норвегія виділяє 700 млн доларів на дрони, з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу, а також - 50 млн доларів до фонду NSATU Trust Fund.

По-шосте, Канада виділяє 45 млн доларів на дрони, засоби РЕБ, IT-рішення, а також броньовані машини Coyote та Bison.

І по-сьоме, Швеція виділяє 440 млн євро на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України.

Умєров вдячний усім країнам, які продовжують підтримувати Україну.

Окремо, як повідомив міністр оборони на пресконференції після засідання у форматі "Рамштайн", Україна отримала пропозицію від деяких найближчих партнерів, які надають мільярди на військову підтримку України, будують спільні виробництва з Україною і купують в української промисловості зброю для українських потреб. Ця пропозиція передбачає будівництво українськими компаніями заводів на території цих країн для виробництва їхніх передових виробів. Умєров сказав:

"Наші партнери сказали, що вони готові повністю заплатити за усе виробництво на цих заводах і що наші партнери виділять навіть більше коштів для цього. Ми погодились, що продукти, вироблені за українською ліцензією за кордоном, потраплять до України".

Також Умєров зазначив, що українські спроможності з виробництва дронів сягають до 10 млн дронів, і це коштує Україні 11 млрд доларів. Україна інвестує до 5 млрд доларів і дефіцит становить 6 млрд доларів. З цим питанням щодо покриття витрат він звернувся до Контактної групи.

Допомога для України

Як повідомляв УНІАН, на попередньмоу засіданні у форматі "Рамштайн", яке відбулося 11 квітня, учасники коаліції зобов'язалися виділити понад 21 мільярд євро на військову допомогу для українських захисників.

Велика Британія поставить Україні 100 тис. безпілотників, що означає десятикратне збільшення. Поставки розтягнуться майже на рік - до квітня 2026 року. Британський уряд заявив, що пакет безпілотників вартістю 350 млн фунтів стерлінгів ($473 млн) є частиною ширшої ініціативи з військової підтримки України загальною вартістю 4,5 млрд фунтів стерлінгів.

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