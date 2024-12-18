Він додав, що зближенню України з НАТО сприяє започаткування Центру командування у німецькому місті Вісбаден і заснування спільного центру у польському місті Бидгощ.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Марк Рютте назвав першочергові пріоритети для України, які передують членству в НАТО. Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар Альясну сказав на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Наусєдою у Брюсселі.

Рютте нагадав, що у 2008 році на саміті Альянсу у Бухаресті було вирішено, що Україна має стати членом НАТО, а у 2024 році на саміті у Вашингтоні наголосили, що шлях України до Альянсу незворотній.

"На даний момент Литва та інші союзники споруджують цей міст шляхом укладення двосторонніх безпекових угод з Україною", - сказав Рютте.

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Він додав, що зближенню України з НАТО сприяє започаткування Центру командування у німецькому місті Вісбаден і заснування спільного центру у польському місті Бидгощ. Також цьому сприяє виконання союзниками щорічного зобов'язання з надання військової допомоги Україні на суму не менше 40 млрд доларів. Рютте відзначив:

"Для мене також чітко зрозуміло, і я думаю - для усіх союзників, що Путін не має голосу і вето щодо членства України в НАТО".

При цьому, як додав генеральний секретар Альянсу, треба обговорити, якою саме буде траєкторія у наступні місяці і чи буде мати значення питання членства в будь-яких переговорах, які відбудуться в майбутньому.

Водночас, першочерговим завданням для союзників він назвав докладання максимальних зусиль, аби Україна перебувала у позиції сили.

Рютте зазначив, що на даний момент, лінія фронту в Україні рухається зі сходу на захід, і це не може подобатися, хоча це просування є повільним і росіяни сплачують величезну ціну за це, втрачаючи багато людей з особового складу вбитими та пораненими.

"І ми повинні зробити усе можливе, аби Україна була у позиції сили", - сказав Рютте.

Вступ України в НАТО - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Плані перемоги, представленому президентом України Володимиром Зеленським, запрошення України до НАТО визначено першим пунктом. Це, на думку президента, має посилити майбутню переговорну позицію України.

Зеленський переконаний, що запрошення до НАТО має бути для всієї України у міжнародно визнаних кодонах станом на 1991 рік. За словами Зеленського, Україна ніколи не визнає російську окупацію українських територій і не погодиться на членство в НАТО лише для частини території.

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