Запрошення до НАТО має поширюватися на всю територію України в міжнародно визнаних кордонах, вважає президент.

Україна ніколи не визнає російську окупацію українських територій і не погодиться на членство в НАТО лише для частини території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою в Києві.

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Зокрема, у голови держави запитали, яким чином "парасолька безпеки" НАТО може поширюватися на вільну територію України.

"Ми ніколи юридично не визнаємо будь-які окупації РФ наших земель. Ми не визнаємо ці землі російськими. Це суто наші землі. Це суто наші люди. Тимчасово окуповані частини України. Безумовно, все це повернеться. Безумовно, дуже хотілося б, щоб більшість повернулася дипломатичним шляхом, щоб не були такі жертви. Я не впевнений, що Путін це розуміє. Але хочу, щоб цивілізований світ у більшості своїй це розумів", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що найкраща гарантія безпеки для України - це НАТО, а економічна гарантія - Європейський Союз.

"Це дві вимоги, які б майбутні дипломатичні шляхи по закінченню війни не були, для нас ЄС і НАТО - це принципові речі. І вони будуть там. Я в цьому впевнений. Хоч би як складно не було, хоч би як складно сьогодні це не виглядало, але перед нами було багато різних складнощів. Ми якось впоралися", - сказав Зеленський.

Водночас, за його словами, не може бути запрошення до НАТО тільки для частини України, бо це стане автоматичним визнанням, що всі інші території перебуватимуть не тільки в небезпеці, а й стануть такими, що більше не стануть українськими.

"Україна ніколи на це не піде. Якщо це запрошення - то тільки всіх територій", - сказав Зеленський.

Як зазначив президент, через 5 статтю Вашингтонського договору про те, що напад на одного союзника є нападом на всіх учасників Альянсу, інші країни бояться їхнього залучення у війну.

"Україна ніколи нікого не залучала в цю війну. Я маю на увазі щодо армій членів НАТО. Будь-які формати щодо НАТО - зараз у пресі багато інсинуацій і спекуляцій з приводу того, якою може бути ця парасолька... Так ми жодної з видів цих "парасольок", жодних форматів не отримували від наших партнерів", - заявив Зеленський.

Як відомо, запрошення України до майбутнього членства в НАТО є першим пунктом плану перемоги України, з яким був ознайомлений чинний президент США Джо Байден і його наступник Дональд Трамп.

Україна і НАТО - важливі новини

Раніше президент Володимир Зеленський назвав країни, які скептично ставляться до запрошення України до НАТО. Він зазначив, що не бачить жодних ризиків у тому, щоб глави МЗС країн-членів Альянсу на зустрічі 3-4 грудня рекомендували запросити нашу країну до НАТО.

Крім того, генеральний секретар НАТО Марк Рютте відповів, чи може Альянс розмістити свої війська в Україні. За його словами, таке рішення було б "не мудрим".

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