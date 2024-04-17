Нещодавно Нідерланди оголосили про передачу Україні кількох Patriot, хоча Рютте не уточнив, про яку саме кількість йдеться.

Європейський Союз могла б викупити системи Patriot в країн, що не хочуть передавати їх Україні. Таку заяву зробив прем’єр-міністр Нідерландів і провідний кандидат на посаду генерального секретаря НАТО Марк Рютте.

"Ми знаємо, що багато країн сидять на великій купі систем Patriot, можливо, не бажаючи надавати їх напряму. Ми можемо їх у них купити, можемо доставити в Україну, у нас є гроші. Це надзвичайно важливо", – наводить його слова The Guardian.

Зазначається, що два дні тому Нідерланди пообіцяли надати Україні 4 мільярди євро військової допомоги протягом наступних двох років. Також країна оголосила про передачу кількох Patriot, хоча Рютте не уточнив, про яку саме кількість йдеться.

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Потреба України в системах Patriot

На тлі посилення російських атак по Україні, зокрема, ударів по енергетичній інфраструктурі та обстрілів керованими авіабомбами, держава активно шукає додаткові системи протиповітряної оборони. Зокрема, ведеться робота над пошуком комплексів Patriot. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що Україна готова навіть позичити Patriot в інших країн.

Нещодавно стало відомо, що Німеччина "негайно" передасть Україні ще одну систему Patriot. Також країна передасть й ракети до систем ППО, тому інші батареї, які має наша держава, теж будуть оснащені.

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