Він каже, що попереджав Захід, проте від нього відмахувалися.

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що Путін планував вторгнення в Україну ще в 2004 році. Він написав відкритий лист, який опублікувала The Times.

Саакашвілі пише, що президент Російської Федерації розповів про свої територіальні амбіції ще під час їх першої зустрічі в Кремлі. "Все, що він робить зараз, він більш-менш ясно сказав мені під час нашої першої зустрічі", - написав політик.

Після цього Саакашвілі приїхав до Німеччини, де розповів все канцлеру Герхарду Шредеру, проте той "відразу ж доніс Путіну" на нього.

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За словами екс-президента, він попереджав західних політиків про небезпеку з боку РФ і після нападу на Грузію, проте ті не реагували. "Коли я попереджав Захід про Путіна, мене ігнорували як нестійкого, озлобленого божевільного", - додав він.

Стан Саакашвілі

На початку липня Саакашвілі під час засідання суду показав, як критично схуд за час ув'язнення. Його адвокати заявляли, що він потребує термінового лікування.

Саакашвілі є громадянином України, тому Київ неодноразово закликав екстрадувати його для реабілітації. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія руками грузинської влади вбиває Михайла Саакашвілі.

14 липня Верховна Рада України закликала президента Грузії Саломе Зурабішвілі помилувати Саакашвілі.

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