Сьогодні третій президент Грузії приняв дистанційну участь у засіданні Тбіліського міського суду.

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі нажахав станом свого тіла під час засідання Тбіліського міського суду 3 липня у справі про розгін мітингу у 2007 році. Раніше політик заявляв, що у в'язниці його отруїли агенти РФ.

В заході Саакашвілі брав дистанційну участь. Кадри щодо стану політика опублікувала його прес-секретар Дарина Чиж у Facebook.

"Я можу бути фізично слабким, але я дуже сильний зсередини, я дуже сильний! Я не вчиняв злочину проти Грузії", - прокоментував судовий процес Саакашвілі.

Також фрагмент його виступу опублікувало видання Mtavari. В кадрі видно, що тіло Саакашвілі перебуває у жахливому стані - одна шкіра та кістки.

Справа проти Саакашвілі - що відомо

Нагадаємо, що колишній лідер Грузії, наразі громадянин України, перебуває у в'язниці з осені 2021 року. Політика заарештували 1 жовтня під час його візиту до країни. Після цього його помістили в пенітенціарну установу, де на знак протесту Саакашвілі оголосив про голодування.

Свій візит до Тбілісі політик запланував до дня місцевих виборів (2 жовтня), кажучи, що для Грузії настав час реформ і що він має бути присутнім на цій події.

Саакашвілі виїхав з Грузії у 2013 році, тоді проти нього завели одразу чотири кримінальні справи й пізніше визнали винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Сьогодні Тбіліський міський суд розглядав справу проти Саакашвілі, пов'язану з розгоном багатотисячної акції протесту опозиції, яка вимагала дострокових виборів (7 листопада 2007 року). Політика звинувачують у перевищенні службових повноважень з можливими терміном ув'язнення від п'яти до восьми років.

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