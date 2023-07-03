Послу висловлять рішучий протест та запропонують протягом 48 годин поїхати для проведення консультацій зі своєю столицею.

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ висловити послу Грузії протест та закликати його поїхати до Тбілісі для консультацій через ситуацію з Міхеїлом Саакашвілі.

Таким чином український лідер відреагував на жахливий стан третього президента Грузії, який вразив "шкірою та кістками" під час дистанційної участі у засіданні Тбіліського суду 3 липня.

У своєму Telegram Зеленський наголосив, що офіційний Київ неодноразово закликав Тбілісі зупинити знущання з Саакашвілі та домовитися про його повернення до України.

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Крім того, у координації з Україною партнери також пропонували різні опції порятунку українського громадянина.

"Прямо зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Михайла Саакашвілі", - зазначив президент.

Відтак, глава держави доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею.

"Вкотре закликаю грузинську владу передати Україні громадянина України Михайла Саакашвілі для необхідного лікування і догляду. І закликаю наших партнерів - звернутись, не ігнорувати цю ситуацію та врятувати цю людину. Жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя - це базова європейська цінність", - підкреслив Зеленський.

Затримання Саакашвілі у Грузії - хронологія подій

Саакашвілі затримали в Грузії на початку жовтня 2021 року, коли він вперше за вісім років повернувся на батьківщину напередодні муніципальних виборів. Одразу після затримання Саакашвілі оголосив голодування, яке 19 листопада погодився припинити.

Після тривалого голодування політик перебував у тяжкому стані, тому його перевезли з Руставської в'язниці у військовий госпіталь.

У Грузії його звинувачують у кількох кримінальних справах, зокрема в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. За це його вже заочно засудили до шести років ув’язнення.

Саакашвілі заявляв, що під час перебування під вартою його катували. Він вважає висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе політичним в'язнем.

1 лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що грузинська влада "публічно катує та вбиває" Саакашвілі.

6 лютого Верховна Рада звернулася до Грузії та світової спільноти щодо необхідності негайного переведення третього президента Грузії, громадянина України Саакашвілі на лікування за кордон.

15 лютого Європарламент закликав грузинську владу звільнити Саакашвілі та дозволити йому отримати належне лікування за кордоном.

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