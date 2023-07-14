Парламентарі також просять допустити до Саакашвілі українського омбудсмена.

Верховна Рада України звернулась до президентки Грузії Саломе Зурабішвілі та парламентів держав-членів ЄС щодо необхідності здійснити гуманітарний акт та помилувати третього президент Грузії, українського громадянина Міхеїла Саакашвілі.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, за ухвалення відповідного звернення проголосували 285 нардепів.

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У тексті постанови вказується, що її прийняття спричинене критичним станом здоров’я Саакашвілі, висвітленим в ЗМІ, та необхідністю збереження його життя та здоров’я.

Відтак парламент закликав президентку Грузії надати уповноваженому ВР з прав людини Дмитру Лубінцю доступ до Саакашвілі.

Також ВРУ звернулася до Зурабішвілі з проханням "здійснити гуманітарний акт та помилувати" громадянина України Міхеїла Саакашвілі, враховуючи його тяжкий фізичний стан.

Крім того, Рада закликала парламенти держав-членів Євросоюзу з проханням ухвалити відповідні рішення та резолюції щодо необхідності здійснення президенткою Грузії помилування Саакашвілі, "підтвердивши важливість дотримання міжнародних стандартів прав людини".

Саакашвілі затримали у Грузії, його стан день за днем погіршується

Як відомо, Саакашвілі затримали в Грузії ще у жовтні 2021 року за кількома кримінальними звинуваченням. Після свого затримання він оголосив тривале голодування, після якого стан його здоров'я значно погіршився.

Сам Саакашвілі неодноразово заявляв про неналежні умови утримання, необхідність надання кваліфікованої медичної допомоги, а також про те, що після затримання його катували.

Водночас, Україна неодноразово закликала Грузію або повернути Саакашвілі до України, або відправити на лікування за кордон.

Зокрема, із гучними заявами виступав й президент України Володимир Зеленський, наголошуючи, що грузинська влада "публічно катує та вбиває" українського громадянина.

Із закликом звільнити Саакашвілі та дозволити йому лікуватися за кордоном виступав й Європарламент.

На початку липня мережу сколихнуло відео, на якому видно, що Саакашвілі дуже сильно схуд. На ці кадри вчергове відреагувала громадськість та українські посадовців. На прохання Зеленського до МЗС України викликали грузинського посла та запропонували йому з'їздити до Тбілісі "для консультацій".

Однак у Тбілісі заявили, що ніяких консультацій щодо Саакашвілі влаштовувати не планують. А вимогу Києва відкликати посла додому в Грузію визнали "образливою, дуже сумною і прикрою".

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