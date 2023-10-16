Формальним приводом стали закордонні візити, на які уряд не давав своєї згоди.

Конституційний суд Грузії визнав, що президентка країни Саломе Зурабішвілі порушила вимоги грузинської конституції, що є підставою для запуску процедури імпічменту. Про це повідомляє місцеве видання "Грузія онлайн".

В рішенні суду зазначається, що 31 серпня, а також 1 і 6 вересня поточного року Зурабішвілі здійснила низку робочих візитів за кордон, не отримавши на це згоду грузинського уряду. Цим вона порушила один з пунктів 52-ї статті Конституції Грузії.

Це питання конституційний суд країни розглянув на запит 80 депутатів парламенту, які намагалися з’ясувати, чи є це підставою для імпічменту. Тепер, коли отримано резолюцію Конституційного суду, питання про імпічмент президента буде внесено на розгляд парламенту. Аби позбавити Саломе Зурабішвілі президентської посади, за це рішення мають проголосувати 100 парламентаріїв зі 150.

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Конфлікт між урядом і президентом Грузії

Як писав УНІАН, прозахідна президентка Саломе Зурабішвілі має вкрай напружені відносини з проросійським урядом Грузії. Наприклад, коли в березні країну охопили масштабні народні протести проти намірів урядової більшості в парламенті ухвалити репресивний закон про "іноземних агентів", Зурабішвілі стала на бік протестувальників.

Також вона виступила проти рішення уряду відновити пряме авіа- та морське сполучення з Росією. Коли грузини активно протестували проти відновлення авіарейсів з Росії та заходу в порти суден з російськими туристами, президентка знову підтримала мітингувальників.

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