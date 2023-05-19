Це перший прямий авіарейс з РФ до Грузії за останніх 4 роки.

Сьогодні в аеропорту Тбілісі приземлився літак російської авіакомпанії "Азимут", яка напередодні отримала дозвіл на відновлення польотів з Росії до Грузії.

Як пише видання "Новини Грузії", рейс російської авіакомпанії вилетів з московського аеропорту Внуково вранці. Довідкова аеропорту заявляла, що рейс прибуде о 13.40 (12:40 за київським часом). Однак він приземлитися раніше заявленого часу – о 13:20 (12:20 за Києвом).

Сьогоднішній рейс "Азимута" в Тбілісі – перший прямий рейс між Росією і Грузією з 2019 року. На борту перебувала делегація осіб, які називають себе посередниками в питанні відновлення авіасполучення. У Тбілісі його готувалася зустріти акція протесту, організована однією з грузинських партій.

Відео дня

"Ми не маємо нічого проти пасажирів, це не наша справа, кому і куди летіти, але ми покажемо Росії і всьому світу, що цей літак не зустрічають з оплесками", – заявляла лідер партії "Дроа" Елене Хоштарія.

Колона протестувальників зібралася опівдні на площі Республіки і звідти вирушила до аеропорту. В аеропорту Тбілісі заздалегідь була мобілізована поліція. Як пише російське видання "Дождь", зал очікування закрили, будівлю аеропорту оточили правоохоронці. Вони відмовлялися називати причину.

Зокрема, як пише "Новини Грузії", у будівлю аеропорту поліція не пропустила кілька людей з плакатом "Російський літак йди н****".

Авіасполучення між Грузією і Росією - що потрібно знати

Цього місяця влада Грузії погодилися на пропозиції Росії, яка окупувала частину країни, про відновлення прямого авіасполучення.

4 роки тому авіасполучення було зупинено. Тоді російський диктатор Володимир Путін підписав указ про припинення авіасполучення на невизначений термін. Цей крок послідував за низкою антиросійських протестів в Грузії.

Про відновлення авіасполучення заговорили ще в січні. Тоді це викликало негативну реакцію України, яка продовжує боротися з російською агресією.

10 травня Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і офіційно дозволив прямі авіарейси в країну.

Незабаром відповідні органи двох країн видали дозволи на здійснення прямих авіарейсів двом компаніям – російській "Азимут" і грузинській Georgian Airways. До цього часу дозвіл на виконання польотів отримали вже дві російські авіакомпанії.

У Держдепартаменті США заявляти, що відновлення авіасполучення "викличе зростання заклопотаності". Також США попередили владу Грузії про санкції у разі відновлення перельотів, однак це не змусило керівництво країни передумати.

Зазначимо, це був не перший раз, коли авіасполучення між країнами переривалося. Так само вже було після вторгнення Росії в Грузію в 2008 році. У 2010 відновили чартерні перельоти, з 2014 року – регулярне авіасполучення.

Вас также могут заинтересовать новости: