Вона заявила, що ветує законопроект про "іноагентів".

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників проти законопроекту про "іноагентів", прийнятого в першому читанні парламентом країни.

У своєму відеозверненні до протестувальників вона сказала, що ветує цей законопроект. "Я стою тут, у Нью-Йорку, а за мною Статуя Свободи. Свобода - це символ, за який завжди боролася Грузія. Я поруч з вами. Сьогодні ви представляєте вільну Грузію. Грузія, яка бачить своє майбутнє в Європі, нікому не дозволить це майбутнє відняти", - сказала президент.

За словами Зурабішвілі, це закон не був потрібен нікому, крім "диктату Москви" і його не потрібно відправляти до Венеціанської комісії. "Там прекрасно знають, що це за закон. Я з першого дня говорила, що буде вето. І вето буде", - додала вона.

Відео дня

Протести в Грузії: причина

Як відомо, сьогодні грузинський парламент у першому слуханні ухвалив законопроект "Про прозорість іноземного впливу", згідно з яким неурядові організації та частина ЗМІ можуть бути оголошені "агентами іноземного впливу".

Саломе Зурабішвілі в ООН розкритикувала цей законопроект, заявивши, що він завадить євроінтеграції Грузії.

Посольство Сполучених Штатів Америки в Тбілісі назвало сьогоднішній день "чорним днем для грузинської демократії".

Увечері у Тбілісі люди вийшли на акцію протесту з прапорами Євросоюзу. Вони скандують "Ні російському закону". Відомо, що вже відбулися зіткнення між протестуючими і силовиками.

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