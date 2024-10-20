Бразильський президент неодноразово відмовлявся підтримувати Захід у його спробах ізолювати Росію і особисто Путіна.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку на саміт БРІКС, який відбудеться наступного тижня в російській Казані. Як пише Associated Press, причиною скасування став нещасного випадок, в результаті якого бразильський лідер отримав травму голови.

78-річний да Сілва впав у ванні та вдарився головою у суботу ввечері. Його обстежили в лікарні і наклали п'ять швів. Лікарня Sirio Libanês у Сан-Паулу заявила, що президенту рекомендували утриматися від далеких поїздок, але дозволили продовжувати свою звичну діяльність.

Президент Бразилії заявив, що візьме участь у саміті БРІКС за відеозв’язком.

Відео дня

Очікувалося, що Лула вирушить до Росії в неділю ввечері. На полях саміту бразильський лідер мав зустрітися з президентами Росії Володимиром Путіним і президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Росія збирає саміт БРІКС

Як писав УНІАН, наступного тижня у місті Казань (РФ) відбудеться саміт БРІКС. На думку Володимира Зеленського, цей саміт для російського лідера є способом показати, що він не перебуває в міжнародній ізоляції.

Раніше Росія оголосила про намір створити систему міжнародних платежів на базі БРІКС, аби обходити західні фінансові санкції.

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