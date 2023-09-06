Китай займає більш мʼяку позицію порівняно з минулим роком.

Китай дещо змінив позицію щодо війни РФ против Україні напередодні саміту G20, який відбудеться в Індії. Зокрема, китайські чиновники, які беруть участь у переговорах щодо заключного комюніке, зайняли більш м’який підхід до України.

Про це на умовах анонімності заявив виданню Bloomberg французький чиновник. Раніше Пекін офіційно дотримувався нейтральної позиції щодо війни. Такий вектор зіграв на руку Москві, кажуть журналісти.

"Французький чиновник зазначив, що всі країни G20 дійшли спільної мови щодо війни в Україні, але з Росією ще потрібно знайти компроміс", – йдеться у матеріалі.

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Наголошується, що Індія, де цього року відбудеться саміт, відмовилася засудити вторгнення Росії в Україну.

"Неясно, чи приведе нова позиція Китаю до угоди щодо комюніке на тлі напруженості між Пекіном і Делі. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сперечався з Китаєм через певні деталі, включаючи прикордонну суперечку в Гімалаях. Минулого року більшість лідерів G20 засудили війну в Україні у спільному комюніке. Але відсутність голови Китаю Сі Цзіньпіна на саміті в Індії кинула тінь на перспективу досягнення угоди щодо України", – наголосили журналісти.

Саміт G20 в Індії: ключові моменти

Саміт G20 пройде з 7 до 10 вересня у Нью-Делі. Серед його учасників опинилася і Росія, як постійний член G20. Також на саміт запросили представників 9 країн, що не є постійними членами Великої двадцятки, водночас Україну на захід Індія вирішила не запрошувати.

6 вересня 2023 року стало відомо, що Індія хоче запропонувати проект підсумкової декларації саміту, у якому не буде говоритися про засудження агресії Росії проти України. У Євросоюзі зауважили, що документ "вимагає подальшого розвитку". Зазначається, що обговорення проекту декларації "було дуже важким". Чи буде зроблено підсумкову заяву, досі залишається питанням.

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