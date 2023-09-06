Як відомо, новий саміт G20 пройде з 7 до 10 вересня у Нью-Делі.

Індія, як нинішній голова G20, хоче запропонувати проект підсумкової декларації без засудження агресії Росії проти України.

Високопоставлений представник ЄС заявив на брифінгу, що проект декларації, який готувався Індією, "вимагає подальшого розвитку", оскільки він "недостатній для G7, Європейського Союзу і наших членів", передає CNN.

Він розповів, що обговорення проекту декларації "було дуже важким", і досі неясно, чи буде зроблено підсумкову заяву. За його словами, переговори щодо декларації тривають.

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"Складність полягає в тому, що Росія і Китай відмовилися повернути формулювання (із засудженням агресії Росії - УНІАН), яке ми використовували на Балі, і ми не можемо з цим погодитися", - заявив чиновник, маючи на увазі торішній саміт G20 в Індонезії, де лідери виступили із заявою, яка засуджує масштабне вторгнення РФ в Україну.

Як відомо, новий саміт G20 пройде з 7 по 10 вересня в Нью-Делі.

Сі Цзіньпіна не буде на саміті G20 в Індії - що повідомлялося

Як писав УНІАН, те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін не відвідає саміт G20 в Індії, підтверджує тривожну тенденцію - Пекін закривається від Заходу і його союзників.

За даними Reuters, більше 10 представників західних країн, що працюють у Китаї, розповіли про зростаючі труднощі, з якими вони стикаються в отриманні доступу до китайських чиновників та інших джерел інформації. Також зазначалося, що ця тенденція стала помітнішою у 2023 році, навіть після скасування Китаєм жорсткого контролю пандемії COVID-19, який стримував дипломатичну діяльність.

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