Це може означати, що Пекін закривається від Заходу та його союзників.

Новина про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін не відвідає саміт G20 в Індії цього тижня, підтвердила тривожну тенденцію - Пекін закривається від Заходу та його союзників. Про це пише Reuters з посиланням на свідчення іноземних дипломатів у Китаї.

"Понад 10 представників західних країн, що працюють у Китаї, розповіли Reuters про зростаючі труднощі, з якими вони стикаються в отриманні доступу до китайських чиновників та інших джерел інформації", - пише видання, зазначаючи, що ця тенденція стала помітнішою в 2023 році, навіть після скасування Китаєм жорсткого контролю пандемії COVID-19, який стримував дипломатичну діяльність.

Так, представники західних держав у Пекіні повідомляють, що регулярний доступ до китайських офіційних осіб або навіть науковців із державних аналітичних центрів, які відіграють ключову роль у роз’ясненні політики Китаю світові, зменшився порівняно з періодом до пандемії. Декілька дипломатів повідомили, що планування візитів високопоставлених гостей, а також встановлення протоколів і забезпечення доступу ЗМІ стає все важчим.

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"За словами дипломатів, коли організовуються зустрічі, офіційні особи Китаю суворо дотримуються заготовлених коментарів, а деякі додають, що вони стикалися з ворожою поведінкою науковців-націоналістів. За їх словами, це зменшило якість інформації, яку представники можуть передавати у свої столиці", - пише Reuters.

Однак представники кількох країн, які мають тісні відносини з Китаєм, заявили, що у них не було таких проблем.

Юнь Сун, директор китайської програми вашингтонського Центру Стімсона зазначає, що обмеження доступу або невідвідування заходів все частіше використовуються Китаєм як "важіль впливу" на країни, з якими у нього є розбіжності.

"Китай розглядає та використовує взаємодію як важіль для формування поведінки інших країн", - сказала експерт.

Сі Цзіньпін проігнорує саміт G20 в Індії

Раніше китайський уряд підтвердив, що делегацію Пекіна в Нью-Делі на зустрічі G20 9-10 вересня очолить прем'єр Лі Цян. Цей захід зокрема розглядався як можливе місце зустрічі Сі Цзіньпіна з президентом США Джо Байденом, але тепер наступною ймовірною датою зустрічі стане саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско в листопаді.

Загалом кількість міжнародних поїздок лідера Китаю значно скоротилася. У цьому році він лише двічі залишав свою країну – для візиту президента Володимира Путіна в Москві та візиту до ПАР під час саміту БРІКС минулого місяця, де він побував на вечері з президентом ПАР, але офіційно не був присутній на саміті.

Водночас у 2022 році Сі Цзіньпін здійснив п’ять закордонних візитів і десяток у 2019 році до початку COVID.

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