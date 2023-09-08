Захід хоче приділити більше уваги проблемі російської агресії в Україні, тоді як азійські країни навпаки прагнуть зробити вигляд, що війни немає.

Лідери "Групи двадцяти" почали прибувати в Нью-Делі для участі у щорічній зустрічі. Цього року участники групи розділилися на два основні табори – країни Заходу, які занепокоєні російською війною проти України, та решту країн, які прагнуть замовчати російську агресію, пише Reuters.

"Зібрання ризикує бути зірваним через глибші й укорінені розбіжності щодо російської війни, що зашкодить прогресу в таких питаннях, як продовольча безпека, боргова проблема та співпраця щодо зміни клімату", – зазначає видання.

На думку оглядачів, на індійському саміті G20 домінуватимуть саме країни Заходу, адже лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін вирішили не приїздити в Індію. Між тим участь у ньому підтвердили президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, Мохаммед бін Салман із Саудівської Аравії та Фуміо Кішіда з Японії.

Відео дня

Ще до початку саміту протягом кількох місяців точилися дипломатичні переговори, під час яких представники G20 намагалися узгодити проект підсумкової декларації саміту. Однак усе марно через категоричну незгоду учасників у поглядах на російську агресію в Україні.

Міністр фінансів США Джанет Єллен, зазначила, що для підтримки глобального економічного зростання найліпшим рецептом є припинення російської агресії в Україні. Відтак західні країни хочуть рішучого засудження вторгнення як умови для згоди на спільну декларацію за підсумками саміту.

Однак господар саміту – Індія – запропонувала G20 не тільки засудити страждання, спричинені вторгненням Росії, але й відобразити в декларації думку Москви та Пекіна про те, що форум не є місцем для геополітики.

Крім того, між учасниками з’явилися певні розбіжності щодо проблем зміни клімату, кажуть обізнані джерела. Зокрема "Велика двадцятка" не може домовитися про скорочення використання викопного палива та скорочення викидів парникових газів.

Саміт "Групи двадцяти" в Індії

Як раніше писав УНІАН, "Велика двадцятка" погодилася надати Африканському союзу статус постійного члена в організації. Офіційно про це оголосять під час саміту в Індії цими вихідними. На думку авторів цієї ініціативи, це допоможе африканським країнам привертати більше уваги до глобальних проблем, особливо з огляду на те, що ринки так званого Глобального Півдня починають відігравати більш помітну роль у світових справах.

Примітним є той факт, що цього року на саміт G20 не запросили Україну в якості гостя, як це було минулого року на саміті в Індонезії. Усе через позицію Індії, яка зараз нарощує торговельні відносини з Росією і прагне замовчати російську агресію в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: