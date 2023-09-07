Сунак заявив, що Великобританія продовжить просувати плани довгострокової підтримки безпеки України.

За словами представника Даунінг-стріт, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак обговорить можливість обходу російської "зернової блокади Чорного моря" на саміті G20 у ці вихідні.

Перед поїздкою на саміт лідерів G20 в Нью-Делі в четвер Сунак поговорив по телефону з президентом України Володимиром Зеленським, писати CNN.

"Президент Зеленський поінформував про контрнаступ України і поточні військові потреби, а прем'єр-міністр пообіцяв незмінну підтримку Великобританії і похвалив Збройні Сили України за їх прогрес на полі бою", - повідомив представник Даунінг-стріт.

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"Вони також обговорили вплив триваючої путінської зернової блокади на Чорному морі як на Україну, так і на постачання продовольства по всьому світу. Прем'єр-міністр зобов'язався активізувати роботу з країнами G20 з обходу російської блокади і забезпечення вразливим країнам доступу до життєво важливих поставок зерна", - сказано в повідомленні.

Сунак також заявив, що Великобританія продовжить просувати плани довгострокової підтримки безпеки України.

"Президент Зеленський подякував прем'єр-міністру за незмінну солідарність Великої Британії, і лідери погодилися підтримувати тісний контакт", - йдеться у заяві.

Зернова угода, зірвана РФ - останні новини

Українське зерно почали експортувати через хорватські порти. Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр України-Міністр економіки Юлія Свириденко під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Республіки Хорватія Андрієм Пленковичем на саміті ініціативи трьох морів у Бухаресті.

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок різко розкритикувала президента РФ Володимира Путіна за його відмову продовжувати зернову угоду і безперервні атаки на українську портову інфраструктуру.

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