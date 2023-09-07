Це посилить позиції Африканського союзу у обговоренні глобальних проблем.

"Велика двадцятка" погодилася надати Африканському союзу статус постійного члена в об'єднанні. Очікується, що про це оголосять під час саміту в Індії цими вихідними.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела. Зазначається, що таким чином Африканський союз, який складається з 55 членів, отримає такий же статут, як і ЄС. Наразі ж вони є "запрошеною міжнародною організацією" у G20.

Як пояснюється, це допоможе африканським країнам привертати більше уваги до глобальних проблем, таких як зміна клімату і борг ринків, що розвиваються, особливо у зв'язку з тим, що ринки так званого Глобального Півдня починають відігравати більш помітну роль у світових справах.

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Як відомо, майбутній саміт G20 прийматиме Індія. Її прем'єр-міністр Нарендра Моді зробив пріоритетом надання повноправного членства в Африканському союзі. Його італійська колега Джорджа Мелоні також була серед тих, хто виступав за членство АС у "Великій двадцятці" на останній зустрічі "Великої сімки", яка відбулася в Японії в середині травня.

Саміт G20 та африканські країни

Нещодавно повідомлялось, що Європейський Союз планує скористатися відсутністю Сі Цзіньпіна і Володимира Путіна на саміті "Великої двадцятки" цього тижня, щоб активізувати свою роботу з країнами так званого Глобального півдня за допомогою зустрічі на високому рівні з африканськими лідерами в кулуарах саміту.

Варто додати, що Росія теж намагається зблизитись з Африканським союзом. У Санкт-Петербурзі відбувся дводенний саміт, однак відвідати Росію погодилися всього 17 африканських лідерів з 54. Для прикладу, чотири роки тому на такий же саміт до Росії прибули понад 40 африканських лідерів.

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