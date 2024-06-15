Переговори щодо підсумкової декларації Глобального саміту миру у Швейцарії ще тривають, і організатори очікують, що документ можуть ухвалити без згоди всіх сторін, повідомляє агентство Keystone-SDA з посиланням на джерела.
Джерела ЗМІ повідомляють, що переговори щодо заключної декларації мирної конференції по Україні в суботу ще не закінчилися. Ймовірно, вони триватимуть "до останньої хвилини" вранці в неділю, коли захід завершиться.
"Серед делегацій із загалом ста держав і організацій досі є кілька спірних моментів. Інколи точилася боротьба за окремі слова. Незрозуміло, чи буде остаточна декларація, прийнята всіма державами", - йдеться у повідомленні.
Зазанчається, що можливі кілька сценаріїв, включаючи остаточну декларацію без консенсусу, де кожна держава має можливість вказати, приймає вона її чи ні.
Мирний саміт у Швейцарії - останні новини
Сьогодні у Швейцарії розпочався Глобальний саміт миру. Уряд Швейцарії підтвердив, що в саміті миру щодо України візьмуть участь 100 делегацій, з них 92 країни та 8 організацій. Уряд вказав, що на захід прибудуть 57 президентів, а відкриє його швейцарський глава держави Віола Амерд.
На саміт не запросили Росію. Також на саміті не будуть присутні такі ключові лідери Глобального Півдня, як Китай і Бразилія, які наполягали на участі Росії в цьому процесі.
Водночас голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна та партнери шукають можливість запрошення Росії на другий Саміт миру, якщо спільний план запрошення буде готовий.