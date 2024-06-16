Також Александр Стубб закликав Путіна зупинити війну в Україні.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Китай може допомогти відновити мир в Україні. Про це він сказав журналістам на саміті миру у Швейцарії, пише yle.

"Я наполегливо закликаю Китай у тому, що він міг би вплинути на Путіна, покласти край цій війні", - зазначив лідер країни.

Стубб наголосив, що важливу роль у досягненні миру, крім КНР, може відіграти Глобальний Південь. За його словами, учасниками саміту є "багато представників із країн Латинської Америки, Африки, Азії та особливо Близького Сходу".

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"Це дає надію, що ми зможемо вийти на шлях миру, і я вважаю за важливе, щоб це сталося на умовах України", - підкреслив президент Фінляндії.

Політик також звернувся до президента РФ Володимира Путіна та закликав його зупинити війну. Крім того, Стубб відкинув "мирну ініціативу" російського диктатора.

Саміт миру у Швейцарії - останні заяви світових лідерів

Як писав УНІАН, президент Литви Гітанас Науседа під час мирного саміту закликав створити міжнародний трибунал для суду над Росією. За його словами, досягти миру в Україні можна лише шляхом відновлення її територіальної цілісності.

"Російська агресивна війна проти України порушує всі принципи статуту ООН. Жодна країна не має права вето проти суверенного вибору демократичної та суверенної держави. Наша колективна зобов'язаність бути повністю солідарними з Україною у ці важкі часи", - наголосив він.

Водночас прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, якщо РФ не погодиться на умови мирного врегулювання в Україні, то її змусять здатися. Вона зазначила, що міжнародна спільнота має сформувати мінімальні умови, на яких може бути укладений мир в російсько-українській війні.

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