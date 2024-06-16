Гітанас Науседа підкреслив, що досягти миру в Україні можна лише шляхом відновлення її територіальної цілісності.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що потрібно створити міжнародний трибунал, щоб притягнути Росію до відповідальності за злочини проти України. Про це він сказав під час свого виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

"Російська агресивна війна проти України порушує всі принципи статуту ООН. Жодна країна не має права вето проти суверенного вибору демократичної та суверенної держави. Наша колективна зобов'язаність бути повністю солідарними з Україною у ці важкі часи", - підкреслив політик.

Він вважає, що єдиним способом досягти миру в Україні є повне відновлення територіальної цілісності країни, тому РФ повинна "припинити свою агресію повністю та цілком і, безумовно, вивести всі свої війська та військове обладнання з України". Він нагадав, що Росія напала на Україну не в 2022 році, а набагато раніше - 2014-го.

"Неможливо досягнути справедливого миру без притягнення (Росії - ред.) до відповідальності за злочини. Це потрібно зробити на основі статуту ООН. Щоби впевнитися в цьому, ми хочемо створити спеціальний міжнародний трибунал", - зауважив Науседа.

Литовський президент підкреслив, що російські заклики про "компроміси" України щодо суверенітету - це "мир, який РФ отримає, щоб продовжити війну".

Саміт миру у Швейцарії - останні новини

У перший день саміту прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що його країна ніколи не вимагатиме від України капітуляції та відмови від територій, аби досягти миру. За його словами, справедливий мир має передбачати якомога швидше припинення вогню та сильну міжнародну участь, яка ґрунтуватиметься на попередньому досвіді.

Своєю чергою міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні запевнив, що його країна готова надати Україні новий пакет військової допомоги. Також він запросив президента Володимира Зеленського відвідати Італію та запевнив у постійній підтримці.

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