Своє рішення колумбійський президент пояснив тим, що він вважає конференцію у Швейцарії "по суті, переходом на бік війни".

Президент Колумбії Густаво Петро в останній момент скасував свою поїздку на український саміт миру в Швейцарії, повідомляє Blu Radio.

Своє рішення колумбійський президент пояснив тим, що він вважає конференцію у Швейцарії "по суті, переходом на бік війни".

"Саме тому я вирішив призупинити свій візит і запрошення на конференцію у Швейцарії, тому що Латинська Америка не хоче більше війни. Вона хоче якнайшвидшої побудови миру, припинення геноциду палестинського народу і пошуку складних шляхів врегулювання війни між Україною і Росією", - сказав він.

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Петро заявив, що Колумбія готова брати участь у "конференціях, які вільно присвячені пошуку шляхів миру, а не будівництву блоків для війни".

Саміт миру у Швейцарії - новини

Сьогодні у Швейцарії розпочався Глобальний саміт миру. Уряд Швейцарії підтвердив, що в саміті миру щодо України візьмуть участь 100 делегацій, з них 92 країни та 8 організацій. Уряд вказав, що на захід прибудуть 57 президентів.

На саміт не запросили Росію. Також на саміті не будуть присутні такі ключові лідери Глобального Півдня, як Китай і Бразилія, які наполягали на участі Росії в цьому процесі.

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