Росія сьогодні залишилася єдиною країною, яка бажає продовжувати цю війну.

Формат швейцарського Саміту миру не передбачає прямих переговорів із РФ. Про це заявив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.

"Для чого цей саміт? Цей саміт для того, щоб почати процес миру. На цьому саміті ми зібрали ті країни, які готові предметно говорити і діяти для того, щоб встановився мир", - заявив він.

Жовква наголосив, що поточний саміт є "інавгураційним і початковим", тому що він запускає процес і не має на меті вирішити всі проблеми.

"Давайте концентруватися на тому, чи зрозуміє Росія, що вона сьогодні залишається фактично єдиною такою країною-агресором, яка прагне продовжувати цю агресію", - заявив Жовква на брифінгу.

Він також додав, що текст підсумкового комюніке саміту може змінитися: Зеленський на конференції говоритиме про всі 10 пунктів "Формули миру", а не тільки про три, заявлені як ключові.

Швейцарський саміт миру: останні новини

Як писав УНІАН, декларацію Саміту миру в Швейцарії можуть ухвалити без згоди всіх сторін. Переговори щодо заключної декларації саміту ще не закінчилися і, ймовірно, триватимуть "до останньої хвилини".

Також ми розповідали, що Україна та партнери шукають можливість запрошення Росії на другий Саміт миру. За словами голови ОП Андрія Єрмака, головне - узгодити план спільно з партнерами, тоді його можна буде представити Росії для подальшого запрошення їхнього представника на другий саміт.

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