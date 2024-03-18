Глобальний саміт миру за участі світових лідерів має відбутися у Швейцарії навесні, але наразі точна дата цього саміту не визначена.

Китай розглядає можливість участі у саміті у Швейцарії, який стосуватиметься української формули миру. Про це повідомив посол КНР у Швейцарії Ван Шіхтін в інтервʼю швейцарському виданню Neue Zuercher Zeitung.

"Китай виступає за сприяння мирним переговорам і завжди був відданий цьому... Ми повинні запобігти погіршенню кризи або навіть виходу з-під контролю. Ми уважно стежимо за українською конференцією, яку прийматиме Швейцарія, і розглядаємо можливість участі", - наголосив він.

Представник Китаю додав, що для деескалації конфлікту потрібно "спонукати Росію та Україну якнайшвидше відновити прямий діалог" та зазначив, що "санкції не можуть припинити конфлікт, вони лише створюють нові проблеми".

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"З початку конфлікту Китай завжди підтримував мирні переговори… Ми дуже сподіваємося, що мир буде відновлено найближчим часом і буде швидко знайдено об'єктивне рішення", - наголосив він.

Відповідаючи на питання про те, чи надає Китай військову підтримку Росії, китайський посол назвав такі обвинувачення "невиправданими та дуже несправедливими".

"Під час зустрічі зі своїм українським колегою Кулебою на полях Мюнхенської конференції з безпеки в лютому цього року міністр закордонних справ Китаю Ван І наголосив, що Китай дотримується політичного рішення, сприяє мирним переговорам, не підливає масла у вогонь і не наживається на цьому. Він сказав, що Китай не продає летальну зброю регіонам конфлікту та залученим сторонам", сказав китайський посол.

Саміт миру у Швейцарії - що відомо

Глобальний саміт миру за участі світових лідерів має відбутися у Швейцарії, але наразі точна дата цього саміту не визначена. Голова Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що на саміт у Швейцарі планується запросити понад 160 країн. При цьому він не виключив участі Росії у другому такому саміті. У Офісі президента зазначали, що Україна запросили лідера Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому мирному саміті.

На прес-коференції президент Володимир Зеленський пояснив, на який результат очікує від весняного "саміту миру". За його словами, перший, інавгураційний, саміт відбудеться навесні у Швейцарії. Говорячи про другий саміт, Зеленський сказав: "Ми хотіли б, щоб він був, може, і не на європейському континенті, а на іншому. І я думаю, що також в найближчі тижні-місяці ця інформація обов’язково з’явиться".

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