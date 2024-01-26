Глобальний саміт миру за участі світових лідерів має відбутися у Швейцарії, але наразі точна дата цього саміту не визначена.

Україна запросила лідера Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому мирному саміті світових лідерів у Швейцарії. Про це заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква сказав під час інтерв'ю для Reuters.

"Ми безумовно запрошуємо Китай взяти участь у саміті на найвищому рівні - на рівні президента Китайської народної республіки", - наголосив Жовква.

За його словами, участь Китаю у саміті буде дуже важливою для України.

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"Ми працюємо з китайською стороною. Ми залучаємо наших партнерів у світі для того, аби вони передали китайській стороні, як важливо брати участь у такому саміті", - сказав Жовква.

Як відомо, лідер КНР Сі Цзіньпін та президент Російської Федерації оголосили про партнерство "без обмежень" між країнами за три тижні до повномаштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. З того часу Китай різко збільшив імпорт російських енергоресурсів.

Нейтральна Швейцарія погодилась прийняти український мирний саміт на прохання президента України Володимира Зеленського, але точна дата або місце проведення ще не були визначені. Як зазначив Жовква, команди досі опрацьовують деталі.

Нещодавно у швейцарському місті Давос відбулася зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації Формули миру Зеленського. У цій зустрічі брали участь представники 82 країн.

Формула миру передбачає відновлення територіальної цілісності України, виведення усіх російських військ, захист шляхів постачання продовольства та електроенергії, ядерну безпеку та звільнення усіх в'язнів війни.

"Ми поговоримо про певну дорожню карту для втілення цієї мирної формули", - сказав Жовква.

Раніше представник Китаю брав участь у зустрічі радників, яка влітку відбулася у Саудівській Аравії.

Відносини України з Китаєм - останні новини

Нещодавно китайський прем'єр відмовився зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським. Топ-посадовці КНР навмисно ігнорують особисті розмови з українським лідером - через зв'язки Китаю з Росією.

Раніше на сайті МЗС Китаю було оприлюднено прес-реліз під назвою "Позиція Китаю щодо політичного урегулювання кризи в Україні". У цьому документі не сказано, що Росія є агресором, а Україна – жертвою агресивної війни.

У релізі також не згадується, що саме Росія розпочала неспровоковану повномасштабну війну проти України і скоює воєнні злочини і злочини проти людяності в Україні. Китай також не закликає Росію вивести усі окупаційні війська з усієї української території і припинити вбивати мирне населення.

Натомість Китай виступає за припинення бойових дій, при цьому усі сторони повинні "провляти стриманість" та унеможливили поглиблення кризи або її вихід із-під контролю.

Пекін наголошує, що "усі сторони повинні підтримати Росію і Україну працювати у цьому напрямку і якомога скоріше відновити прямий діалог з метою поступової деескалації ситуації і в кінцевому підсумку для досягнення всебічного режиму припинення вогню". Також Китай виступає проти санкцій щодо РФ.

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