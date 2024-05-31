Пекін відхилив запрошення на мирний саміт у Швейцарії, з'ясувало західне агентство.

Триває повномасштабна війна в Україні проти Росії, і Китай не братиме участі у швейцарському саміті миру.

Китайська сторона підтвердила, що не братиме участі в мирній конференції щодо України, пише Reuters, посилаючись на чотири джерела, які "безпосередньо обізнані з цим питанням". "Пекін відхилив запрошення, тому що не було виконано умови участі, включно з участю Росії та України", - повідомили агентству три джерела.

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У Швейцарії з ініціативи української сторони заплановано проведення мирного саміту протягом 15-16 червня. Швейцарська сторона сподівається прийняти представників понад 120 держав. Зокрема, вже відомо, що в саміті братимуть участь США. На захід не запросили РФ.

Президент Володимир Зеленський сказав, що мирний саміт у Швейцарії має стати правильним майданчиком для донесення української позиції щодо досягнення миру. За його словами, перед тим, як говорити з РФ про завершення протистояння потрібно, щоб був опрацьований детальний план, узгоджений з усім світом.

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