Досягнення домовленостей по основних цілях на Саміті дозволить Україні отримати дипломатичну перевагу перед РФ, зазначив президент.

Перед тим, як говорити з Росією про завершення війни, необхідно, щоб був пропрацьований детальний план, погоджений з усім світом.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами. За його словами, саме Глобальний Саміт миру, що має відбутися у червні у Швейцарії, повинен стати правильним майданчиком для донесення української позиції світові, адже, хоча партнери не штовхають нас до перемовин із РФ, в "атмосфері світу це є".

"Якщо ми будемо мати серйозну кількість країн, і буде відповідне комюніке, я вважаю, це буде наша дипломатична перевага… Перед тим, як говорити з РФ, треба, щоб був детальний план, який погоджений всім світом", - сказав він.

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Зеленський зазначив, що за результатами Саміту миру має бути затверджене комюніке, після чого можна буде організовувати майданчики в тих чи інших країнах, де технічно буде пропрацьований кожен із пунктів, по яких лідери держав досягнуть домовленостей. І тоді вже цей план можна буде передати представникам Росії.

Саме такий сценарій був обраний із першою "зерновою ініціативою": Україна погодила план з ООН і з Туреччиною, а вони потім окремо погодили цей план з РФ. Але у випадку із Самітом миру, важливо, щоб під українським баченням підписалося багато країн, щоб росіяни не змогли так же легко "вистрибнути" з цих домовленостей, як і у випадку з зерновим договором.

"Якщо нам вдасться, це точно відкриває шлях до наступної зустрічі, де всі інші важливі речі повинні бути розроблені", - підсумував Зеленський.

Цілі України на Саміті миру

Президент додав, що Україна переслідує три основні цілі на Глобальному Саміті миру. За його словами, це, по-перше, енергетична безпека, включаючи ядерну, що дозволило б Україні легше пройти наступну зиму.

"Енергетика - це ядерна безпека - те, що всі підтримують. Мені здається, там, де ядерна безпека, можемо говорити і про в цілому безпеку енергетичної системи", - зазначив президент.

Крім того, Україна прагне отримати вільне судноплавство, що дозволило б перевозити будь-які вантажі Чорним морем без ризику. "Це і безпека людей в Одесі і загалом на півдні. Тому що вони б'ють по портах - це і інфраструктура, і море, і економіка", - пояснив Зеленський.

І третє питання, що стоїть на порядку денному в української сторони, - це обмін полоненими "всіх на всіх" та повернення додому українських дітей.

Саміт миру в Швейцарії у центрі уваги - що варто знати

Проведення Глобального Саміту миру, що організований за ініціативи України, заплановане на 15-16 червня. Росію на цей Саміт запрошено не було. Загалом, Швейцарія планує запросити на захід представників понад 100 країн. Як повідомляли у МЗС України, є два способи, якими можна впливати на Росію: успіхи на полі бою, або дипломатичний підхід - коаліція з країн, які поділяють спільне бачення і підходи.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що за результатами Саміту має бути розроблена детальна карта щодо подальшого завершення війни, і мають бути досягнути домовленості, як змусити Росію рухатись до справедливого миру.

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