В Єврокомісії запевняють, що умови миру визначатиме Україна.

Росію залучать до переговорного процесу щодо миру в Україні тоді, коли вона буде готова поважати статут ООН. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в межах Саміті миру в Швейцарії.

"Коли Росія скаже, що вона готова до миру на основі статуту ООН, тоді настане час включити Росію до мирних зусиль та прямувати до миру, як фінальної стадії", - сказала вона.

Фон дер Ляєн висловила сподівання, що цей час "настане швидко".

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"Україна буде визначати умови справедливого миру. ЄС допомагатиме вам у цьому і продовжить збирати підтримку всього світу", — запевнила президентка Єврокомісії.

Глобальний саміт миру: останні новини

Як писав УНІАН, Офіс президента України опублікував повний текст підсумкового комюніке Глобального саміту миру.

Основні тези документа:

ЗАЕС має працювати під повним суверенним контролем України;

доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях має бути відновлено;

усі військовополонені мають бути звільнені, цивільні повернуті в Україну.

Свій підпис під цим документом поставили 80 країн і 4 організації із 92 країн і 8 організацій, які взяли участь у Саміті. Серед підписантів відсутні Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати, які взяли участь у Саміті.

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