Росію залучать до переговорного процесу щодо миру в Україні тоді, коли вона буде готова поважати статут ООН. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в межах Саміті миру в Швейцарії.
"Коли Росія скаже, що вона готова до миру на основі статуту ООН, тоді настане час включити Росію до мирних зусиль та прямувати до миру, як фінальної стадії", - сказала вона.
Фон дер Ляєн висловила сподівання, що цей час "настане швидко".
"Україна буде визначати умови справедливого миру. ЄС допомагатиме вам у цьому і продовжить збирати підтримку всього світу", — запевнила президентка Єврокомісії.
Глобальний саміт миру: останні новини
Як писав УНІАН, Офіс президента України опублікував повний текст підсумкового комюніке Глобального саміту миру.
Основні тези документа:
- ЗАЕС має працювати під повним суверенним контролем України;
- доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях має бути відновлено;
- усі військовополонені мають бути звільнені, цивільні повернуті в Україну.
Свій підпис під цим документом поставили 80 країн і 4 організації із 92 країн і 8 організацій, які взяли участь у Саміті. Серед підписантів відсутні Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати, які взяли участь у Саміті.