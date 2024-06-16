В країні спалахнули дискусії, а чи не варто піти слідом за Фінлянддією та Швецією, які вже відмовилися від історичного нейтралітету.

Швейцарські праві розкритикували проведення Саміту миру в їхній країні через те, що це буцімто підриває її нейтралітет. Про це повідомляє Reuters.

Права Швейцарська народна партія (SVP), найбільша група в нижній палаті парламенту, каже, що нейтралітет є невід’ємною частиною процвітання Швейцарії, і вона ініціювала референдум щодо включення цього принципу в конституцію.

"Конференція нічого не досягне. Все це – абсолютний фарс і ганьба для нашої країни", – заявив голова молодіжного крила SVP Нільс Фіхтер в коментарі російському телеканалу RT.

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Як зазначає Reuters, цей саміт справді викликав бурхливі дебати в Швейцарії щодо того, чи повинна країна відмовитися від свого нейтралітету, який став невід’ємною частиною швейцарського менталітету.

"Зараз ми в небезпеці, і це велика небезпека, що Швейцарія дозволить втягнути себе у світову війну", – каже Фіхтер.

Показово, що Кремль активно підживлює ці страхи швейцарців, публічно заявляючи, що Швейцарія стала "відверто ворожою" для Росії через підтримку західних санкцій, а тому є непридатною для посередництва у миротворчих зусиллях.

Разом з тим Reuters нагадує, що російська агресія в Україні вже змусила відмовитися від свого традиційного нейтралітету дві країни Європи – Швецію і Фінляндію.

Саміт миру у Швейцарії: останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні у Швейцарії завершився дводений Саміту миру, скликаний за ініціативою України. За його підсумками було підписано комюніке, відповідно до якого від Росії вимагається припинити ядерний шантаж, повернути Україні Запорізьку АЕС, звільнити всіх полонених і заручників, припинити блокування роботи морських портів.

За словами прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, якщо Росія не погодиться на умови мирного врегулювання в Україні, її змусять здатися. Вона наголосила, що захист України означає захист усієї системи правил, на яких базується сучасний світ.

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