ЗРК у Вільнюс відправить Іспанія разом із військовослужбовцями.

Саміт НАТО у Вільнюсі 11-12 липня захищатиме батарея зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

Як повідомляє іспанське видання ABC, ЗРК у Вільнюс відправить Іспанія з військової бази Ліелварде у Латвії. Разом із батареєю NASAMS до Литви вирушать близько 85 іспанських військовослужбовців.

"Цей внесок в оборону самого Вільнюського саміту НАТО демонструє нашу надійність, нашу сумісність з іншими системами НАТО і нашу відданість Атлантичному альянсу", – розповіло джерел із військових кіл Іспанії.

Саміт НАТО 2023

Литва вперше прийме саміт НАТО. Це буде найбільший захід в історії країни, на якому очікуються 40-50 іноземних делегацій (до 3000 гостей) і близько 2000 представників неурядових організацій та міжнародних ЗМІ. Також на саміт запросили президента України Володимира Зеленського.

Через саміт аеропорт Вільнюса не буде приймати і відправляти рейси з 12:00 11 липня до 14:00 12 липня 2023 року.

За повідомленнями ЗМІ, в НАТО на саміті у Вільнюсі хочуть знайти золоту середину щодо України – там можуть оголосити про зближення з Україною і збільшення її підтримки, але при цьому залишать вимогу проводити реформи.

Вас також можуть зацікавити новини: