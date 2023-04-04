Він відбудеться в столиці Литви.

Президента України Володимира Зеленського запросили на саміт НАТО у липні.

Про це повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг після засідання Комісії "НАТО-Україна" в Брюсселі, пише CNN. Як відомо, наступний саміт пройде 11 липня у Вільнюсі.

"Сильна незалежна Україна життєво важлива для стабільності євроатлантичного регіону, і ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з президентом Зеленським на нашому саміті у Вільнюсі в липні", - сказав Столтенберг.

Відео дня

Шлях України до НАТО: що відомо

Нагадаємо, що у червні 2020 року Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО.

У серпні 2021 року президент Естонії Керсті Кальюлайд заявляла, що Україна не може стати членом НАТО, поки не поверне всі окуповані Росією території.

30 вересня 2022 року, в розпал повномасштабної війни, президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО в прискореному порядку. Генеральний секретар Альянсу тоді заявив, що зараз вони зосереджені на підтримці української оборони.

Високопоставлений чиновник НАТО розповів журналістам, що на саміті у Вільнюсі хочуть знайти формулу в питанні України, яка зможе "задовольнити всіх".

Вас також можуть зацікавити новини: