Двері Альянсу відчинені, зазначив генеральний секретар.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголошує - саміт Альянсу у липні підтвердить, що майбутнє України з НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу перед дводенним засіданням міністрів оборони країн-членів Альянсу, яке відбудеться 15-16 червня у Брюсселі. "На саміті у Вільнюсі ми надішлемо твердий сигнал підтримки і солідарності з Україною та чітко заявимо, що майбутнє України з НАТО", - сказав Столтенберг.

У нього запитали, чи він впевнений, що союзники погодять формулювання про членство України в НАТО, яке буде перевершувати заяву Бухарестського саміту 2008 року, у якій було сказано, що "НАТО вітає євроатлантичні прагнення України щодо членства", і що Україна набуде членства без окреслення конкретних часових рамок.

"Зараз тривають консультації. І я думаю, що лише більш ускладню ці консультації, якщо говоритиму про різні елементи чи випереджатиму висновки", - наголосив генеральний секретар Альянсу.

При цьому, за його словами, союзники погоджуються з багатьма аспектами, коли справа стосується майбутнього членства України. "Перш за все, ми погоджуємося, що двері НАТО відчинені... Ми також погоджуємося, що Україна стане членом Альянсу", - зазначив Столтенберг.

Крім того, він підкреслив, що питання належних часових рамок щодо членства залежить саме від України і усіх країн-членів НАТО.

За словами Столтенберга, всі погоджуються, що наразі найбільш термінове завдання полягає у забезпеченні перемоги України у війні як суверенної і незалежної держави.

Він підтвердив, що очікує погодження союзниками багаторічної програми підтримки України для переходу від радянських стандартів, процедур, доктрин і озброєння до стандартів Альянсу, щоб вона стала повністю взаємосумісною з НАТО.

Співпраця України з НАТО - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 1 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до членства в Організації Північноатлантичного договору, але очікує від Альянсу на досягнення відповідного консенсусу.

24 травня Єнс Столтенберг сказав, що в Альянсі існують різні погляди щодо майбутньої перспективи вступу України до НАТО, а єдиний спосіб ухвалення рішень вимагає консенсусу серед усіх союзників. Він зазначив, що наразі тривають консультації щодо подальшого просування і шляхів задоволення прагнення України набути членства в Альянсі.

Генсек НАТО нагадав, що саме Україна і 31 держава-член Альянсу мають ухвалити рішення щодо питання членства, а не Москва, бо росіяни не мають права вето.

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