Передбачається, що на саміті погодять багаторічну програму для допомоги Україні.

На саміті НАТО у Вільнюсі мають погодити багаторічну програму, аби допомоги Україні позбутися радянських доктрин, стандартів і оснащення. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг під час виступу на щорічній конференції "Брюссельський форум", організованій Німецьким фондом Маршалла Сполучених Штатів.

Як пояснив генеральний секретар Альянсу, Україна зараз "живе у двох світах", бо має багато зразків старого радянського озброєння і сучасного озброєння, яке відповідає вимогам НАТО. Він зазначив, що надзвичайно важливо це усе узгодити, але головна мета - зробити Україну повністю сумісною з Альянсом.

Вступ України у НАТО - перспективи

Столтенберг сказав, що в Альянсі існують різні погляди щодо майбутньої перспективи вступу України до НАТО, а єдиний спосіб ухвалення рішень вимагає консенсусу серед усіх союзників.

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Він зазначив, що наразі тривають консультації щодо подальшого просування і шляхів задоволення прагнення України набути членства в Альянсі.

"Ніхто не може з точністю сказати, яким буде остаточне рішення на саміті у Вільнюсі з цього питання", - заявив Столтенберг.

При цьому, він сказав, що в НАТО погоджуються відносно багатьох питань, коли справи стосуються України.

"Ми усі погоджуємося, що Україна стане членом Альянсу. Насправді, минулого року про це дуже чітко було заявлено на саміті у Мадриді, і це багато разів повторювалося з часу нашого першого рішення у 2008 році. Ми усі погоджуємося, що двері НАТО для нових членів відчинені", - сказав Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО нагадав, що саме Україна і 31 держава-член Альянсу мають ухвалити рішення щодо питання членства, а не Москва, бо росіяни не мають права вето.

"І ми також погодились, що зараз найбільш термінове і важливе завдання полягає у забезпеченні перемоги України як незалежної і суверенної держави. Оскільки, якщо Україна не візьме гору, тоді не буде можливості обговорювати питання членства", - наголосив Столтенберг.

Чи може Україна стати членом НАТО під час війни - яка позиція

Столтенберг підкреслив, що на порядку денному немає такої можливості, аби Україна стала членом НАТО під час війни з Росією: "Питання полягає у тому, що станеться, коли завершиться війна".

Водночас, за його словами, Збройні сили України стають більш взаємосумісними з арміями Альянсу завдяки проходженню навчань, у тому числі в рамках підготовки українських пілотів для літаків західного виробництва.

"Я насправді вірю в одну справу, сподіваюсь і думаю, що у Вільнюсі ми, як НАТО і країни-члени, погодимо багаторічну програму, аби допомогти Україні здійснити перехід від доктрин, техніки і стандартів радянської доби, до стандартів, доктрин і техніки НАТО", - наголосив Столтенберг.

Він сказав, що це звучить звучить дещо технічно, але це надзвичайно важливо: "Це відбувається, але це величезне завдання. Шляхом погодження цієї програми ми будемо більш амбіційними і конкретними щодо того, що будемо робити".

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня міністри закордонних справ країн-членів НАТО підтримали ініціативу з розробки програми багаторічної підтримки України.

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