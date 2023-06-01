Зокрема, необхідна єдність Альянсу щодо вступу України, і над цим триває робота.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до членства в Організації Північноатлантичного договору, але очікує від Альянсу на досягнення відповідного консенсусу.

Як повідомляє видання The Financial Times, про це глава держави сказав під час спілкування з медіа разом з президентом Молдови Майєю Санду.

"Україна готова бути в НАТО. Ми готові, коли НАТО буде готове... Нам потрібна уся єдність в Альянсі і ми працюємо над цим", - сказав Зеленський.

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При цьому він зазначив, що гарантії безпеки дуже важливі не лише для України, але також для таких наших сусідів як Молдова.

Членство України в НАТО - останні новини

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що майбутнє України - це членство в Альянсі, але зараз треба надавати військову підтримку. За його словами, Україна повинна взяти гору у війні з Росією та зберегти державну незалежність і суверенітет.

24 травня Столтенберг сказав, що в Альянсі існують різні погляди щодо майбутньої перспективи вступу України до НАТО, а єдиний спосіб ухвалення рішень вимагає консенсусу серед усіх союзників. Він зазначив, що наразі тривають консультації щодо подальшого просування і шляхів задоволення прагнення України набути членства в Альянсі.

Генеральний секретар НАТО нагадав, що саме Україна і 31 держава-член Альянсу мають ухвалити рішення щодо питання членства, а не Москва, бо росіяни не мають права вето.

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