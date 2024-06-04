У документі вказано, що заходи зі зміцнення довіри відкриють шлях до переговорів із Москвою.

Саміт щодо України, який пройде у Швейцарії, буде спрямований на те, щоб прокласти шлях до залучення російських чиновників до майбутніх переговорів після укладення угоди щодо ядерної безпеки, продовольчої безпеки та повернення викрадених дітей. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкт документа.

На зустрічі 15-16 червня в Люцерні (Швейцарія) основна увага буде приділена трьом заходам як способу зміцнення довіри, щоб згодом взаємодіяти з Москвою з обмеженого числа питань.

Хоча російські офіційні особи були виключені з формату, очолюваного Києвом, у документі йдеться про те, що припинення війни має охоплювати всі сторони.

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"Тому ми домовилися вжити конкретних кроків, які можуть послужити заходами довіри у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників Російської Федерації", - ідеться в документі, який може бути змінений під час переговорів.

Перш ніж почати переговори з Москвою, президент України Володимир Зеленський прагнув домогтися консенсусу серед країн - особливо країн так званого Глобального Півдня - щодо ширшого набору вимог, які включали повне виведення російських військ з України.

Але цілі швейцарського саміту, що став кульмінацією раундів переговорів високопоставлених дипломатів і радників з національної безпеки з десятків країн, звузилися до плану України з 10 пунктів, прагнучи забезпечити участь якомога більшої кількості лідерів.

Україна та її союзники щосили намагалися заручитися повною підтримкою цього процесу, насамперед з боку Китаю, який дав зрозуміти, що може не бути присутнім на зустрічі.

Ступінь участі інших ключових країн, таких як Індія, Бразилія, Південна Африка і Саудівська Аравія, залишається незрозумілою.

У проекті документа закріплено три основні принципи:

Об'єкти ядерної енергетики мають бути безпечними, і будь-яка загроза застосування ядерної зброї "неприпустима". Ядерні об'єкти, зокрема електростанція в Запоріжжі, мають працювати під контролем України і відповідно до принципів, встановлених Міжнародним агентством з атомної енергії.

Продовольча безпека не повинна бути "зброєю" - і має бути гарантована вільним судноплавством у Чорному та Азовському морях. Україна повинна мати доступ до третіх сторін для своєї сільськогосподарської продукції.

Усі полонені на війні мають бути звільнені, включно з усіма "депортованими і незаконно переміщеними" українськими дітьми і мирними жителями, які мають бути повернуті в Україну.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І тим часом заявив, що понад два десятки країн висловили підтримку ініціативі Пекіна щодо заверешення війни, в якій братимуть участь як Україна, так і Росія. Проєкт, у якому йдеться про те, що шлях до миру має відповідати Статуту Організації Об'єднаних Націй, передбачає проведення другого саміту.

Саміт у Швейцарії - деталі

За словами українського лідера, понад 100 країн і 75 глав держав підтвердили свою участь. На заході візьмуть участь більшість лідерів "Великої сімки", але не президент США Джо Байден. Віцепрезидентка Камала Гарріс здійснить поїздку, повідомив Білий дім у понеділок. До неї приєднається радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

У секретаріаті Організації Об'єднаних Націй підтвердили, що ООН буде представлена на українському Саміті миру в Швейцарії. Про це заявив на брифінгу заступник спікера генсека ООН Фархан Гак.

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