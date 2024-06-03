Представляти США на форумі буде заступниця президента Сполучних Штатів.

На Саміт миру у Швейцарії від США поїде віце-президент країни Камала Гарріс. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Зазначається, що Харріс 15 червня вирушить до Люцерна (Швейцарія) для участі в Саміті миру щодо України, де підкреслить відданість адміністрації Байдена підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України та принципів Статуту ООН.

"Віце-президент підтвердить підтримку народу України, який захищається від триваючої російської агресії. Радник з національної безпеки Джейк Салліван приєднається до віце-президента, представляючи Сполучені Штати на саміті", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Саміт миру - останні новини

Китай відповів на слова Зеленського про спробу зірвати Саміт миру. Прес-секретар китайського міністерства закордонних справ Мао Нін заявила, що Китай ніколи не "роздмухував вогонь і не підживлював полум'я" російсько-української війни.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна запросила на Саміт миру Палестину та Ізраїль. За словами президента Володимира Зеленського, "у нас немає ніяких подвійних стандартів".

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