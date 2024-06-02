Україна запросила усі країни світу, окрім Російської Федерації, на перший Саміт миру.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має подвійних стандартів - на Глобальний Саміт миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, запрошено Палестину та Ізраїль.

"У нас немає ніяких подвійних стандартів. Саме тому, незважаючи на те, чи подобається комусь або не подобається, ми запросили на саміт миру і Палестину, і Ізраїль", - сказав він під час спілкування з представниками іноземних ЗМІ на полях конференції "Діалог Шангрі-Ла".

За його словами, Україна запросила на Саміт миру до Швейцарії усі країни, у тому числі представників Глобального півдня.

Відео дня

"Абсолютно всіх. Ми запросили усі країни на наш Саміт миру. Ми готові чути кожну думку. Готові з ними говорити. Не запрошеними були тільки представники Росії, не тільки тому, що вони агресори. Не тільки тому, хоча це пункт номер один. А пункт номер два - тому що у нас були з ними саміти під назвою "нормандський формат", на якому ми вже домовлялись. Після якого вони не тримали свого слова і продовжували нас вбивати роками. І блокували будь-який процес. До речі, включаючи режим припинення вогню", - наголосив Зеленський.

При цьому, глава держави підкреслив, аби росіяни не блокували, було обрано дуже правильний порядок дій щодо проведення Саміту миру.

"Ми запросили усі країни, які підтримують нас, або навіть не підтримують. Ми їх запросили. Нікого не буде, хто буде блокувати. Ми підготуємо після цього саміту, на технічному рівні, план як розв'язати ці три пункти (ядерна безпека, продовольча безпека й повернення викрадених дітей - УНІАН), і після цього, коли план буде готовий, його передадуть представникам Російської Федерації як це було з "зерновим коридором". Ми його підготували - план. Передали через Туреччину і генсека ООН Гутерріша, і потім коридор працював", - сказав Зеленський.

Саміт миру - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 15-16 червня на виконання січневої домовленості між Зеленським і президенткою Швейцарії Віолою Амхерд відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем проведення Саміту обрали Бюргеншток, розташований неподалік швейцарського міста Люцерн.

28 травня Зеленський повідомив, що на першому Глобальному Саміті миру напрацюють деталі по трьох пунктах Формули миру, а потім ці напрацьовані документи передадуть Російській Федерації. Зокрема, йдеться про ядерну безпеку, продовольчу безпеку й обмін полоненими та повернення викрадених дітей.

Також Зеленський наголосив, що війна не повинна тривати десятиліттями, і тому, лідери інших країн обов'язково повинні взяти участь у Глобальному Саміті миру.

Вас також можуть зацікавити новини: