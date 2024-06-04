Поки що невідомо, хто саме з представників організації поїде на саміт.

У секретаріаті Організації Об’єднаних Націй підтвердили, що ООН буде представлена на українському Саміті миру у Швейцарії. Про це заявив на брифінгу заступник речника генсека ООН Фархан Гак, повідомляє "Укрінформ".

Водночас поки що невідомо, хто з представників організації поїде на саміт.

"Принциповий коментар з цього приводу такий: ми братимемо участь (у Саміті). Ближче до дати проведення заходу ми зможемо поінформувати вас, хто саме там буде", - сказав Гак.

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Саміт миру по Україні - що відомо

Раніше стало відомо, що на Саміт миру у Швейцарії від США поїде віце-президент країни Камала Гарріс.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна запросила на Саміт миру Палестину та Ізраїль. За словами президента Володимира Зеленського, "у нас немає ніяких подвійних стандартів".

У МЗС Китаю заявили, що країна не братиме участь у Саміті миру, адже він не відповідає його очікуванням, які включають участь як Росії, так і України. Президент України Володимир Зеленський під час конференції "Діалог Шангрі-Ла" заявив, що Китай працює над тим, щоб країни не приїжджали на Саміт миру. За його словами, Україні "дуже дивно і боляче бачити, як Китай допомагає Росії" зірвати цей захід.

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