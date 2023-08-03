За словами представника МЗС, діалог і дипломатія - це шлях вперед.

Індія візьме участь в обговореннях мирної формули України, які відбудуться в Саудівській Аравії 5 і 6 серпня.

Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Індії Аріндам Багчі, пише Aljazeera. "Індія візьме участь у цьому заході. Наша участь узгоджується з нашою давньою позицією, згідно з якою діалог і дипломатія - це шлях вперед", - заявив представник міністерства закордонних справ Індії.

У Кремлі заявляли, що стежитимуть за переговорами щодо мирного врегулювання війни. "Безумовно, Росія буде стежити за цією зустріччю. Ще належить зрозуміти до кінця, які цілі ставляться, про що, власне, планують організатори вести мову", - заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков

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Саміт в Саудівській Аравії: що відомо

Наприкінці липня в Офісі президента України повідомили, що радники з національної безпеки та політичні радники лідерів країн незабаром зустрінуться для обговорення мирних ініціатив України. Зустріч повинні пройти 5-6 серпня у місті Джидда.

За даними The Wall Street Journal, переговори ініціювала Саудівська Аравія. Запрошені країни Заходу, Індія і Бразилія. Росію ж на цю зустріч не покликали.

Пізніше президент Мексики вимагав участі і України, і Росії. Він пообіцяв, що в іншому випадку країна пропустить саміт.

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